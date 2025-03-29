Vartana’da İçme Suyu Sorunu Çözüldü

6 Şubat depremlerinin ardından kurulan Vartana Geçici Yaşam Alanı’nda içme suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, uzun süredir bu sorunun çözülmesini talep ediyordu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20 Mart 2024’te gerçekleştirdiği seçim ziyaretinde vatandaşlara su istasyonu kurma sözü vermişti. Verilen söz, Ramazan Bayramı öncesinde yerine getirilerek depremzede ailelere bayram sevinci yaşattı.

Şebeke suyu müjdesi özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından sevinçle karşılanırken, bölge halkı temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Tutdere: “Bir Sözü Daha Yerine Getirmenin Huzurunu Yaşıyoruz”

İçme suyu istasyonunu yerinde inceleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, bir sözünü daha yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Tutdere, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’ı çocukların ve kadınların güldüğü bir kent haline getirme sözümüzü adım adım gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız artık temiz ve sağlıklı şebeke suyuna kavuştu. İçme suyu, her vatandaşın en temel hakkıdır. Bu ihtiyaca hızlı ve kalıcı şekilde cevap verebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.”

“Su Kaynaklarımız Sınırlı, Tasarruflu Kullanmalıyız”

Yaz aylarında yaşanabilecek olası su sıkıntılarına karşı vatandaşları uyaran Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

“Mevsimsel etkiler, kuraklık ve debi düşüşleri nedeniyle su kaynaklarımız sınırlı. Bu nedenle içme suyunu tasarruflu kullanmalı, israf etmemeliyiz. Vartana’daki hemşehrilerimizin bu hizmete sahip çıkacağına inanıyorum.”

20 Mart’ta Verilen Söz Tutuldu

Başkan Tutdere, 20 Mart 2024 tarihinde Vartana’da gerçekleştirdiği ziyarette içme suyu sorununu çözeceklerinin sözünü vermişti. Bayram öncesinde verilen sözün tutulmasıyla birlikte yüzler gülerken, Başkan Tutdere çocuklarla bir araya gelerek, damacana doldurma işlemlerine katıldı ve çocuklara bayram hediyeleri takdim etti.

Şebeke suyu hizmetinin sağlanması, Vartana Geçici Yaşam Alanı’ndaki vatandaşlar arasında büyük memnuniyet yarattı.

Kaynak : PHA