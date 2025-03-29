Depremzedelere Ramazan Desteği

6 Şubat depremlerinin ardından zor günler geçiren Adıyaman’da, Cansuyu Derneği Adıyaman Şubesi Ramazan boyunca kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. Dernek, temel gıda ve kıyafetten kahvaltılık malzemelere kadar birçok alanda destek sağladı.

“Veren Elle Alan Eli Buluşturuyoruz”

Yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Cansuyu Derneği Adıyaman Şube Başkanı Cengiz Karadağ, “11 ayın sultanı olan Ramazan ayında Adıyaman ve ilçelerinde yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bizler Cansuyu Derneği olarak yılın 12 ayı boyunca yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu yardımları yaparken veren elle alan eli buluşturuyoruz,” dedi.

Ramazan Ayı Boyunca Yüzlerce Aileye Yardım

Karadağ, Ramazan ayı içinde yapılan yardımları şu şekilde açıkladı:

40 aileye et yardımı,

2 bin 100 aileye, toplamda 8 bin kişilik kıyafet ve kırtasiye desteği,

700 aileye kahvaltılık malzeme yardımı,

Günlük 50 aileye kıyafet, gıda ve kahvaltılık desteği.

Uluslararası Yardım Faaliyetleri de Sürüyor

Cansuyu Derneği yalnızca Adıyaman’da değil, dünya genelinde de yardım elini uzatıyor. Ramazan ayı kapsamında:

Gazze’de 600 kişilik iftar yemeği,

Afrika’da 1.500 kişilik iftar organizasyonu,

Asya ve Afrika’da gıda, hijyen seti dağıtımı, iftar etkinlikleri ve yetim buluşmaları gerçekleştirildi.

Karadağ, yardımların daha fazla kişiye ulaşması için hayırseverleri destek vermeye çağırdı. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar www.cansuyu.org.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 66 39 numaralı hattı arayarak detaylı bilgi alabilir.

50 Gönüllüyle Sahada Aktif Destek

Dernek bünyesindeki yaklaşık 50 gönüllü, sahada aktif olarak görev alarak hem Adıyaman’da hem de dünyanın çeşitli coğrafyalarında yardıma muhtaç kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Karadağ, “Adıyaman’da yürüttüğümüz bu faaliyetleri, İslam coğrafyasındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için de sürdürüyoruz,” dedi.

Kaynak : PHA