Başkan Yapıcı, bayramın birlik, beraberlik ve sevgi ruhunu yansıttığını belirterek;

“Ramazan Bayramı, geçmişin izlerini geleceğe umutla taşırken, kalplerimizde sıcaklık ve dayanışma duygusunu yeniden canlandıran kutsal bir gündür. Bu mübarek gün, her evimize ve yüreğimize huzur, bereket ve mutluluk getirsin. Birlik içinde, daha güçlü bir Adıyaman için omuz omuza yürüyelim.” ifadelerini kullandı.

Mesajında, genç enerjilerinin ve yenilikçi bakış açılarının şehrin ve ülkenin aydınlık yarınlarına taşınacağına dair inancını da vurgulayan Yapıcı,;

“Genç MÜSİAD olarak, her adımımızda birlik ve her sözümüzde sevgi ile hoşgörüyü temel alan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bayramımızın coşkusu, birlik ve beraberliğimizin artması için ilham kaynağı olsun.” dedi.

Başkan Yapıcı, mesajını “Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz hep huzurlu olsun.” sözleriyle sonlandırdı.