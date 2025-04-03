Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da, Şilan Şebnem ve Muhammed Harıkçı çiftinin düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere kıyarken nikah Şahitliğini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman il başkanı Faruk Bülent Kablan, MHP il başkanı Ali Önat, Adıyaman Ülkü ocakları başkanı Mehmet Ertürk ve Avukat Demirhan Seçilmiş yaptı.

Adıyaman'da Kervansaray düğün salonunda düzenlenen, Şilan Şebnem ve Muhammed Harıkçı’nın düğün törenine katılan Aydın, burada nikahları kıyılan genç çifti tebrik etti.

Evliliğin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu dile getiren Aydın, "Sağlam bir evlilik olursa ve o sağlam evlilikte hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller olursa toplum o kadar güçlü olur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın nasihatini zaten biliyorsunuz. En az üç çocuk ve bu çocukların topluma faydalı, hayırlı evlatlar, ailelerine faydalı evlatlar olarak yetiştirilmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Aydın, daha sonra aile cüzdanını gelin ve damada vererek, ikisinden de evliliklerine sahip çıkmalarını istedi.

Nikah merasimi sonrası konuşan Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere: Her iki ailemizi tebrik ediyor, genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum dedi.

Kendilerini mutlu günlerinde yalnız bıkmayan herkese şükranlarını sunduğunu belirten İGD (İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği) Başkanı Gazeteci Metin Harıkçı;

"Hayatımızın en anlamlı günlerinden biri olan, sevgili oğlum Muhammed ile biricik gelinimiz Şilan Şebnem’in düğün merasiminde bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ortak olan herkese kalpten teşekkür ederiz.

Yeni bir yuvanın temellerinin atıldığı bu özel günde teşrifleriyle Nikah Şahitliği yaparak bizleri onurlandıran;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın’a,

AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Av. Mustafa Alkayış’a,

Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Av. Abdurrahman Tutdere’ye,

AK Parti İl Başkanı Sayın Faruk Bülent Kablan’a,

MHP Adıyaman İl Başkanı Sayın Ali Önat’a,

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Mehmet Ertürk’e,

Sayın Av. Demirhan Seçilmiş’e,

İl içinden ve il dışından gelerek mutluluğumuza ortak olan kıymetli misafirlerimize,

Katılamayıp mesajlarıyla, telefonlarıyla, çiçek ve çelenk gönderenlere

Harıkçı ve Kılınç Aileleri adına en içten şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyorum dedi.