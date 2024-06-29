Kariyerinin 30. yılını kutlayan aşkın ve acının kadını Yıldız Tilbe önceki akşam KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Yıldız Tilbe, Bodrum’dan sonra Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Tüm biletlerin tükendiği konserde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, muhteşem performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni çıkardığı Ben Bir Şarkıyım adını verdiği şarkısı ile YouTube trendler listesinde 15 gün listede kalan Yıldız Tilbe hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısı “Bakınca Görünüyorsun” çıkardı. Yazın en eğlenceli şarkılarının başında olacak ‘Bakınca Görünüyorsun’u ilk defa Çeşme de söyleyen Yıldız Tilbe herkese göbek attırdı. Yaz turnesine tüm hızıyla devam edecek olan Yıldız Tilbe, gelen yoğun istek üzerine 4 Temmuz’da bir kez daha Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: igf