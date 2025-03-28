“Ramazan ayının manevi huzurunu ve bereketini geride bırakırken, Ramazan Bayramı’nın sevincini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Kurt, bayramların küskünlükleri geride bıraktığını, sevgi, saygı ve hoşgörüyü pekiştiren özel günler olduğunu ifade etti.

MÜSİAD Adıyaman olarak şehrin ve ülkenin kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Kurt, “Toplumsal değerlerimize sahip çıkmayı ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeyi görev ediniyoruz. Bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın ve kalplere dokunmanın önemine inanıyor, herkesi bu anlamda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Kurt, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: “Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm ıslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.”