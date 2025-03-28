MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları sonrasında yaşananları sert dille eleştirdi.

"İBB HARAM BATAĞINDA..."

“Tuz kokmuş, İBB haram yiyenlerin eline hapsolmuştur” diyen Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “yan kesicilerin, yol kesenlerin, haram yiyenlerin” eline düştüğünü savunarak, urumun hukuk devleti sorumluluğuyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye’yi sokak eylemleriyle kaosa sürükleme girişimlerinin yaşandığını ifade ederek, “Dışarıdan tazyikli faşizan bir kalkışma yaşanmıştır” yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve destekçilerini “kaos sever yandaşlar” olarak nitelendiren Bahçeli, “Günlerce Saraçhane’de tepişmeleri, yaygın ve yoğun kriz sarmalı oluşturarak toplumsal bünyeye teşmil gayretleri hiçbir demokratik ve medeni ülkede görülmemiş ilkesiz ve iffetsiz bir zorbalıktır” dedi.

"CHP’nin başını çektiği karanlık protestolar demokratik nitelikten daha çok despotik, değersiz, dengesiz ve son derece tehdit içeriklidir" diyen Bahçeli, "Tıpkı Gezi Parkı olaylarında olduğu ve yaşandığı üzere, Türkiye ekonomisi hedef alınmıştır. 12 farklı örgüt CHP’nin kanatları altına sığınarak sokak aralarında zehir ve zillet saçmıştır. Maskeli şehir eşkıyaları sahneye çıkmıştır.

CHP’yi “Türkiye’ye karşı şer cephesi açmakla” suçlayan Bahçeli, hukukun üstünlüğüne dikkat çekti ve “Hukuka karşı çıkmak devlete operasyondur” uyarısında bulundu.

Türkiye’de hak arayışlarının yolunun belli olduğunu ve herkese açık olduğunu belirten Bahçeli, hukukun herkes için gerekli olduğunu kaydetti.