Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin yayımladığı genelgeyi değerlendirdi. Polat, öğretmenlerin kıyafetlerinin merkezden belirlenmesine karşı çıkarak eğitim çalışanlarının öncelikli ihtiyacının kıyafet talimatı olmadığını söyledi. Öğretmenlerin insanca yaşayabilecekleri ücret, güvenceli çalışma, mesleki itibar ve mesleki özerkliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Polat, okulların da daha fazla proje, platform ve bürokratik veri girişi yerine yeterli bütçeye, öğretmene, kadrolu yardımcı personele ve güvenli eğitim ortamlarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Polat, MEB tarafından yayımlanan “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” Genelgesi'nin eğitim sisteminin genel yapısı açısından değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, öğretmenlerin mesleki özerkliği, norm kadro uygulamaları, personel ihtiyacı ve eğitim ortamlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Polat'tan MEB Genelgesine Tepki

Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Polat, ilk bakışta rutin bir idari metin görünümünde olan genelgenin bütünlüklü şekilde değerlendirildiğinde eğitim sisteminin ideolojik bir doğrultuda yeniden yapılandırılmasını hedeflediğini savundu.

Eğitimin kamusal, bilimsel, laik, çoğulcu ve demokratik niteliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Polat, öğretmenlerin mesleki özerkliğinin geliştirilmesi ve eğitim sisteminin uzun süredir devam eden yapısal sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitim Sistemindeki Yapısal Sorunlara Dikkat Çekti

Polat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim sisteminin tamamına yerleştirilmesiyle öğretmenlerin daha fazla denetlenmesinin ve okulların Bakanlık tarafından belirlenen ideolojik, kültürel ve dijital çerçeve doğrultusunda biçimlendirilmesinin hedeflendiğini ileri sürdü.

Eğitim Sen'in eğitim politikalarına ilişkin yaklaşımını da aktaran Polat, eğitimin iktidarların kendi siyasal ve ideolojik hedeflerine göre şekillendireceği bir alan olmadığını belirtti.

Polat: Öğretmenlerin İhtiyacı Önlük Talimatı Değil

Polat, öğretmenlerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmesinde ücret, çalışma güvencesi, mesleki itibar ve mesleki özerkliğin öne çıktığını söyledi.

Polat açıklamasında, “Eğitim Sen olarak yıllardır altını çiziyoruz, eğitim iktidarların kendi siyasal ve ideolojik hedeflerine göre biçimlendireceği bir alan değildir. Öğretmenlerin ihtiyacı önlük talimatı değil, insanca yaşayabilecekleri ücret, güvenceli çalışma, mesleki itibar ve mesleki özerkliktir. Okulların ihtiyacı daha fazla proje, platform ve bürokratik veri girişi değil; yeterli bütçe, yeterli öğretmen, kadrolu yardımcı personel ve güvenli eğitim ortamlarıdır.” ifadelerini kullandı.

Çocukların Eğitim Ortamına İlişkin Görüşlerini Paylaştı

Çocukların eğitim sürecinde sorgulama, eleştirme ve üretme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Polat, eğitim ortamının bilimsel bilgiye erişimi ve farklılıkların eşit ve özgür biçimde var olmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Polat, çocukların kendilerine ne düşüneceklerinin öğretildiği, ideolojik yönlendirme ve tek tipleştirmeye dayalı bir eğitim sistemi yerine bilimsel bilgiye ulaşabildikleri, düşünmeyi, sorgulamayı, eleştirmeyi ve üretmeyi öğrenebildikleri özgür ve demokratik bir eğitim ortamına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Eğitim Sen'in eğitim sisteminin kamusal, parasız, bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve anadilinde eğitim hakkını güvence altına alan bir yapıya kavuşturulması gerektiği yönündeki yaklaşımını yineleyen Polat, bu konudaki taleplerini dile getirdi.

MEB'e Norm Kadro Ve Personel Çağrısı

Polat, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmenlerin çalışma koşulları, norm kadro uygulamaları ve personel ihtiyacı konusunda da çağrıda bulundu.

Öğretmenlerin kıyafetlerinden başlayarak okul yaşamının her ayrıntısının merkezden kontrol edilmeye çalışılması yerine eğitim emekçilerinin görüşlerinin dinlenmesi gerektiğini belirten Polat, norm fazlası sorununun resen atamalar veya alan dışı görevlendirmeler yoluyla çözülmemesi gerektiğini ifade etti.

Polat, norm kadro planlamasının öğretmen ihtiyacı, okul ve derslik sayıları, öğrenci mevcutları ve alan ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

Okulların Bütçe Ve Personel İhtiyacına Dikkat Çekti

Okulların bütçe ve personel ihtiyacının kamusal kaynaklarla karşılanması gerektiğini belirten Polat, öğretmen açığının da kadrolu ve güvenceli atamalarla giderilmesi çağrısında bulundu.

Polat, eğitim sistemindeki personel ihtiyacının mevcut öğretmenlerin farklı alanlarda görevlendirilmesiyle değil, ihtiyaç duyulan alanlara yeterli ve nitelikli personel istihdam edilmesiyle karşılanması gerektiğini ifade etti.

Polat: Eğitim Demokratik Katılımla Şekillenmeli

Eğitimin çocukların ve toplumun geleceği olduğunu belirten Polat, eğitim politikalarının öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve eğitim bileşenlerinin demokratik katılımıyla oluşturulması gerektiğini söyledi.

Polat açıklamasını, Eğitim Sen'in eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını, çocukların üstün yararını ve herkes için eşit, özgür ve nitelikli kamusal eğitim hakkını savunmaya devam edeceğini belirterek tamamladı.