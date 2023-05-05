Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'taki depremlerin ardından Adıyaman’da kurulan 270 çadırın bulunduğu Atasay Çadır Kenti'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında; eğitim ve etkinlik için kullanılan 3 çadır yanarak kullanılmaz hale geldi. Görevlilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı ve kısa süreli paniğe yol açan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak : PHA