Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, açıklamasında; toplam gelirden en yüksek payı alan yüzde 20'lik kesimin payının arttığını, en düşük geliri alan yüzde 20'lik kesimin payının da azaldığına dikkat çekti.

Başkan Binzet, TÜİK'in son yaptığı araştırma verileri paylaştı:

"En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,3 puan artarak yüzde 48'e çıktı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 6 oldu."

"Vatandaşın gündemi, patates, soğan"

AK Parti’nin sınıfsal tercihi nedeniyle enflasyonun bedelini toplumun ödediğine vurgu yapan Başkan Binzet,"Küçük bir grup zenginleşirken; halk yoksullaşıyor. Ülkeyi bu hale getirenler meydanlarda halkın yoksulluğundan, soğanı, patatesin fiyatından bahsetmiyor. Yarattıkları suni gündemler gerçeklerin üzerine örtmeye yetmeyecek. Vatandaşın gündemi, patates, soğan… Her kesim yoksulluğu derinden hissediyor. AKP’nin sınıfsal tercihlerinin sonucu olarak enflasyonun bedelini toplum ödüyor" dedi.

"Sandıktan demokrasi çıkacak"

Millet İttifakı’nın meydanlarda birlik, beraberlik ve demokrasi çağrısı yaptığını anımsatan Başkan Binzet, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı mensuplarını dinleyenler, ülke 14 Mayıs’ta savaşa gidiyor sanır. Millet İttifakı bileşenlerinin gündemi ise, seçim. Millet İttifakı, ‘emek’ diyor, ‘esnaf, çiftçi, kadınlar, gençler’ diyor. ‘Demokrasi’ diyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, her kesimin yoksulluğunu çözecek öneriler sunuyor. Kadınlara verilecek desteği açıkladı. Gençlerin umudunu başka ülkelerde arama zorunda kalmayacağını söyledi. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin nasıl kazanacağını anlattı. Son olarak da maaşları yoksulluk sınırının altında kalan memurlara söz verdi. ‘En düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak’ dedi. 14 Mayıs’ta hukuksuzluk, nefret, şiddet dili bitecek. Demokrasi kazanacak. Sandıktan demokrasi çıkacak. Adıyaman kazanacak. Kazanan Türkiye olacak. Size söz"



Kaynak : PHA