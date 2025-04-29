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Öğretmenlerin bulunduğu Yukarı Nasırlı yönünde ilerleyen K.O idaresindeki 43 UE 904 plakalı otomobil, Eren B. idaresindeki 07 ETZ 64 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil 5’i öğretmen 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Balkar Beldesinde meydana geldi.

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