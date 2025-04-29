Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni' tarafından resmi törenle karşılandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükûmetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükûmetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmî törenle karşılandı.

Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

Türkiye-İtalya 4. Hükûmetlerarası Zirvesi başladı Türkiye-İtalya 4. Hükûmetlerarası Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Heyetlerin takdimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti.

Kaynak: İGF