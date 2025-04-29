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Heyetlerin takdimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükûmetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni' tarafından resmi törenle karşılandı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükûmetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.

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