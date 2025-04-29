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Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.

Erdoğan: Göçü hicret olarak görüyoruz

Erdoğan: Göçü hicret olarak görüyoruz

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