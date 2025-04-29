Modifiye araç tutkunları Keşan’da düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Farklı renk ve modellerde araçların sergilendiği etkinlikte, araçlarıyla gösteri yapan sürücüler izleyenleri heyecanlandırdı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Aykut Kocaman tarafından düzenlenen İstasyon Buluşması Edirne Keşan’da gerçekleştirildi.

Yenimuhacir’deki bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen etkinliğe, Keşan, Malkara ve Uzunköprü’deki modifiye araçlar katıldı.

Birbirinden güzel modifiye araçların yer aldığı etkinlikte, ses sistemi olan araçlardan müzik yayını yapıldı. 3.sü düzenlenen İstasyon Buluşması’nda bir araya gelen modifiye araç tutkunları, hem tanıştı hem de fikir alışverişinde bulundu.

Zaman zaman direksiyona geçen bazı araç sürücüleri de trafiğe kapalı alanda yaptıkları gösterilerle izleyenleri heyecanlandırdı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Aykut Kocaman, “Asıl amacımız tanışmak, kaynaşmaktır. Bizler için araçların marka ve modeli önemli değildir, ama modifiye bir tutkudur. Etkinliğimize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.”