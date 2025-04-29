Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, uzun süredir aranan ve hakkında 15 yıl hapis ile 30 bin TL adli para cezası bulunan F.B. isimli şahıs, başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerinin ardından F.B., Adıyaman L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Kaynak : PHA