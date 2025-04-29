Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Etkinlikte, Türkiye ve Malezya’dan dünyaca tanınmış hafızlar yer alacak.

Dünya Birincisi Hafızlar Tilavet Sunacak

Kur’an Ziyafeti programında şu isimler Kur’an tilaveti gerçekleştirecek:

Muhammed Sizcan (Hafız – Türkiye)

Davut Kaya (Hafız – Türkiye)

Mohamad Husaini Bin Mahmur (Hafız – Malezya)

Üçü de çeşitli uluslararası Kur’an yarışmalarında önemli dereceler elde etmiş bu isimlerin okuyacağı tilavetlerle katılımcılara unutulmaz bir manevi deneyim sunulması bekleniyor.

Vatandaşlar Davet Edildi

Adıyaman İl Müftülüğü, tüm vatandaşları bu anlamlı programa davet ederek, Kur’an-ı Kerim’in uluslararası düzeydeki en güzel tilavetleriyle buluşma fırsatını kaçırmamaları çağrısında bulundu.

Etkinlik 3 Mayıs Cuma günü saat 13.00’te, Eski Valilik Bahçesi’ndeki Meydan Camii'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak : PHA