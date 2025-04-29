Mustafa Alkayış, mesajında 1 Mayıs’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda emeğin kutsallığını ve toplumsal dayanışmanın gücünü hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, alın teriyle geçimini sağlayan milyonlarca insanın, emeğin ve üretimin onurudur” dedi.

“Sosyal Devleti Güçlendirmeyi Temel Görev Bildik”

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiğini belirten Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

“Emeğin hakkını korumayı, işçimizin yanında olmayı ve sosyal devleti güçlendirmeyi her zaman temel görevimiz bildik. Bu anlayışla son 22 yılda hem işçi haklarını geliştiren hem de çalışma hayatında reform niteliği taşıyan birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.”

“Birlikte Daha Güçlü Bir Türkiye İçin El Ele”

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyamanlı emekçilerin de ekonomik ve sosyal hayatın temel taşı olduğunu vurgulayan Alkayış, mesajının sonunda şunları kaydetti:

“Adıyamanlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışan, üreten ve ülkesine değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, işçi kardeşlerimizin alın teriyle kazandığı her lokmanın arkasındaki emeğe saygımızı bir kez daha ifade ediyor, birlikte daha güçlü bir Türkiye için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.”

Kaynak : PHA