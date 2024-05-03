Gençlik meydanında düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İslami İlimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hamdi Gündoğar ve öğrenciler katıldı.

Kur'ân-ı Kerîm Tilâveti sonrası açıklamada bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş: “Geçtiğimiz ekimden bu yana dünya bir insanlık katliamına sahne oluyor. 30.000’i aşkın Filistinli savaş hukukunun hiçe sayıldığı saldırılarda hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu bebekler, çocuk, kadın ve yaşlılar oluşturmakta. Hastanelerde tedavi görürken, güvenli bölgede olduklarını düşünürken hatta yardım için orada bulunurken bile insanlar İsrail’in hedefi olmakta. İnsanlığın İsrail eliyle topyekûn ortadan kaldırılmaya çalışıldığına hep birlikte ve ne yazık ki daha da kötüleşen biçimlerde tanık oluyoruz. Dünyanın yükü bu günlerde her zamankinden daha ağır. Zalimin karşısında zulmü duyurmakta ve mazluma el uzatmakta dünya olarak zorlanıyoruz.

Gazze bir mezarlığa döndü. En temel insani ihtiyaçlara erişilemiyor, hizmetlerden yararlanılamıyor. Bombalardan şimdilik kurtulanlar ölüm kalım savaşlarına devam ediyor. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak bu vahşeti, insanlık dışı bu kıyımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Dünya vicdanını bu katliama dur demeye davet ediyoruz. Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail’i ve destekçilerini şiddetle kınıyoruz. BM Güvenlik Konseyini uluslararası barış ve güvenliği sağlama adına yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Gazze'de yaşayan masum insanları adeta yok etmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine yönelik şiddet uygulanıyor. Columbia Üniversitesinden Yale'e, New York Üniversitesinden Harvard'a birçok üniversitedeki protestocular üniversitelerinden, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail’le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor.

Adıyaman Üniversitesi olarak üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualar sonrası öğrenciler alandan ayrıldılar.

Kaynak : PHA