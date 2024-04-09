Toplantıda 12’si ana, 7’si ek gündem olmak üzere 19 madde görüşülerek karara bağlandı. Adıyaman Belediye Meclisi yasal olarak toplanması gereken 5. günde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran CHP meclis üyeleri ve AK Parti ile Yeniden Refah Partisi üyelerinin yer aldığı komisyonlar da belirlendi.

Buna göre, komisyonlardaki görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Meclis Başkanvekilliği: Burcu Tekin Cömert, Ahmet Genç;

Katip Üye (Asil): Deniz Daşkol, Kağan Taş, (Yedek): Gül Demirci, Yunus Savaş;

Encümen Üyeliği: Yusuf Cengiz Özen, Kemal Demir, Seyfettin Öztürk;

İmar Komisyonu: Abdurrahman Sarıkaya, Rıza Durmuş, Çiler Yiğit, Memet Reşit Bilgin, Nevzat Demez;

Plan ve Bütçe Komisyonu: Seyfettin Öztürk, Ahmet Çakır, Sedat Kayaü Nevzat Demez, Ahmet Genç;

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu: Yusuf Cengiz Özen, Sadi Arslan, Kemal Demir, Kazım Tanrıverdi, Kağan Taş

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Ece Tuncay, M. Deniz Daşkol, Gül Demirci, Ayfer Sönmez, Ekrem Gürcan Çadır; Spor ve Gençlik Komisyonu: Ahmet Çakır, M. Deniz Daşkol, Abuzer Bilgiç, Yunus Savaş, Mehmet Emin Sağır

Engelli Hakları Komisyonu: Mehmet Tırpan, Hacı Mehmet Karataş, Halil İzci, Mehmet Emin Sağır, Mehmet Ziya Boyraz

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu: Burcu Tekin Cömert, Mehmet Sırrı Burak Binzet, Ufuk Bayır, Ekrem Gürcan Çadır, Ayfer Sönmez.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA