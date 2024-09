Yıldız, kuduzun hayvanlardan insanlara bulaşan en tehlikeli zoonoz hastalıklardan biri olduğunu belirterek, aşılama ve bilinçlendirme çalışmaları ile bu hastalığın önlenebileceğine dikkat çekti.

"Kuduzla Mücadelede Farkındalık ve Aşılama Önceliği"

Veteriner Hekim Yıldız, özellikle köpek ısırıkları yoluyla insanlara bulaşan kuduzun, her yıl dünya genelinde 59.000 insanın ölümüne neden olduğunu ve bu ölümlerin büyük çoğunluğunun Asya ve Afrika kıtalarında görüldüğünü belirtti. Hastalığın aşı ile önlenebilir olmasına rağmen, yetersiz aşılama programları ve farkındalık eksikliği nedeniyle bu ölümler devam ediyor. Yıldız, "Aşılama, kuduzla mücadelenin en etkili yoludur. Köpeklerin düzenli olarak aşılanması, sokak hayvanlarının korunması ve halkın bilinçlendirilmesi bu hastalığın yayılmasını önlemek için hayati önem taşıyor" dedi.

"Türkiye’de Kuduzla Mücadele Stratejileri"

Türkiye’de kuduzla mücadelede alınan önlemler hakkında konuşan Yıldız, sokak hayvanlarının aşılanması programlarının daha yaygın hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, kuduzun yalnızca evcil hayvanlar arasında değil, ormanlık alanlarda yaşayan yabani hayvanlar arasında da yayılabileceğini vurguladı. "Ormanlık alanlardan kaynaklanan kuduz vakaları, geniş çaplı aşılama programları ile kontrol altına alınmalıdır. Bu mücadele sadece evcil hayvanlarla sınırlı kalmamalıdır" diyerek, doğada yaşayan hayvanların da aşılanması gerektiğini ifade etti.

Yıldız ayrıca, sınır bölgelerinden kaynaklanan kuduz geçişlerine karşı daha sıkı önlemler alınmasının önemine dikkat çekti. Sınır bölgelerindeki hastalık geçişlerinin kontrol edilmesi, kuduzun yayılmasını önlemek için stratejik planların bir parçası olmalıdır.

"Kuduzun Küresel Maliyeti ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Hedefleri"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), her yıl kuduzun dünya ekonomisine yaklaşık 8,6 milyar ABD doları tutarında bir maliyet getirdiğini belirtmektedir. Bu maliyet, aşılama programları, hastalığın önlenmesi ve tedavi masraflarını içermektedir. WHO, 2030 yılına kadar dünya genelinde insan kuduz ölümlerinin sıfıra indirilmesi hedefiyle çalışmalara devam ediyor.

Veteriner Hekim Yıldız, Türkiye’nin de bu küresel hedefe ulaşabilmesi için daha kapsamlı ve uzun vadeli aşılama programlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yıldız, "Kuduz, önlenebilir bir hastalıktır ve aşılamanın yaygınlaştırılmasıyla bu ölümleri durdurabiliriz. Ancak bunun için daha fazla farkındalık ve kamu desteği gerekiyor" dedi.

"Toplumsal Bilinç ve Eğitimin Önemi"

Yıldız, kuduzla mücadelede yalnızca aşılamanın değil, aynı zamanda toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin de hayati önem taşıdığını vurguladı. "Kuduz riskine maruz kalan bireylerin ve toplumun genelinin bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. Özellikle risk altındaki bölgelerde yaşayan insanlar, korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir" diyen Yıldız, toplumun her kesimine yönelik eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

28 Eylül Dünya Kuduz Günü, kuduzun hala ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çekmek ve bu hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor. Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, kuduzla mücadelede aşılama programlarının genişletilmesi ve halkın bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu hastalığın tamamen ortadan kaldırılabileceğini belirtti. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kuduzla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin artırılması ve stratejik planların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede sorumluluk alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA