Başkan Hallaç, yaptığı konuşmada itfaiyecilerin büyük fedakarlıklarla görev yaptığını vurguladı. “İtfaiyecilerimiz can ve mal güvenliği sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyor. Görevlerinizi aynı sorumluluk ve hizmet bilinciyle sürdüreceğinize inanıyorum,” diyerek, itfaiyecilerin haftasını kutladı ve başarılar diledi.

"İtfaiyecilerin Görevleri ve Fedakarlıkları Öne Çıktı"

Başkan Hallaç, konuşmasında itfaiye teşkilatının yalnızca yangınlarla değil, deprem, sel gibi doğal afetlerde de önemli görevler üstlendiğini belirtti. Bu etkinlikle itfaiyecilerin halkın güvenliği için yaptığı fedakarlıklar bir kez daha vurgulandı. Belediye, itfaiyecilik hizmetlerini daha da ileri taşımak için ekiplerini desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

"İtfaiyeciler Haftası Kapsamında Yürütülen Çalışmalar"

Kahta Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı’nın gücünü artırmak amacıyla itfaiye ekipmanlarını yenileyerek yangın ve afetlere daha hızlı ve etkin müdahale edebilmeleri için çalışmalara devam ettiğini duyurdu. Başkan Hallaç, ekiplerin üstün performans sergilediğini belirterek, "İtfaiyecilik mesleği büyük bir özveri gerektiriyor. Sizler gibi mesai arkadaşlarına sahip olduğumuz için gururluyuz," dedi.

Program sonunda, itfaiye personeli adına çeşitli plaketler takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak : PHA