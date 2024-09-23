Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, son günlerde Chery'ye satılacağına dair çıkan iddialarla gündeme geldi. Bu durum hem otomotiv sektöründe hem de siyasi arenada büyük tartışmalara neden oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, iddialara yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - 2024 yılının ilk yarısında 13.021 adet satış gerçekleştirerek Türkiye elektrikli otomobil pazarında lider konuma yükselen TOGG, yüzde 36,53 pazar payına ulaştı. Bu başarı, TOGG’un en yakın rakibi Tesla’ya 9.213 adet fark atmasıyla taçlandı. Ancak bu başarı hikayesinin gölgesinde, yerli otomobilin sadece Türkiye’de satılması ve küresel pazarda yeterince yer bulamaması gibi eleştiriler gündeme geldi.

TOGG'un Chery’ye satılacağı yönündeki haberler henüz doğrulanmadı. Ancak otomotiv uzmanları, bu tür bir satışın TOGG’un küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi açısından stratejik bir hamle olabileceğini belirtiyor. Özellikle Chery’nin dünya genelindeki üretim ve teknoloji deneyimi, TOGG için önemli bir avantaj sağlayabilir. Ancak bu durum, yerli otomobilin "milli" niteliği hakkında soru işaretleri doğuruyor.

“TOGG PROJESİNİN BAŞINDAN BERİ YALANLARLA KARŞILAŞIYORUZ”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, konuya ilişkin Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, satış iddialarını kesin bir dille yalanladı. Özen, TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle hayata geçen bir proje olduğunu vurguladı. Bu tür yalan haberlerin marka değerine zarar verdiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen şu ifadeleri kullandı:

“TOGG, bu ülkenin yarım kalan hikayesinin tamamlanması serüvenidir. Bu projeye yönelik yalan haberlerle mücadele etmek zorunda kaldık. TOGG’un projesinin başından beri yalanlarla karşılaştık. Şu anda, TOGG'un gelişimi ve yeni modelleri üzerinde çalışmalar devam ediyor."

Özen ayrıca TOGG’un, önümüzdeki süreçte yurtdışı satışlarının da planlandığını ve markanın dünyaya açılacağını kaydetti.