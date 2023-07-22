Kariyer anlamında da farklı bir yaklaşıma sahip olan kuşağın üyeleri maaş odaklı bir kariyer planı yerine esnek çalışma saatlerine sahip, teknolojik olanakların en üst seviyede sunulduğu iş yerlerini tercih ediyor.

Günde 8 saatten fazla online olan ve Y kuşağına göre mobil cihazlardan 2 kat daha fazla alıveriş yapan Z kuşağının en önem verdiği konuların başında ise hız geliyor. IBM tarafından yapılan bir araştırma, Z kuşağı üyelerinin yüzde 62'sinin yüklenmesi çok yavaş olan bir uygulama veya web sitesini bir daha tercih etmediğini gösteriyor.

Z kuşağının beklentileri, yaş, kültürel ve coğrafi farklılıklar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişse de bu konuda bazı konu başlıkları öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre Z kuşağı maaş odaklı bir kariyer planı yerine esnek çalışma saatlerine sahip, teknolojik olanakların en üst seviyede sunulduğu iş yerlerini tercih ediyor.