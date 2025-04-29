Adıyaman, 6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen illerden biri olarak yeniden yapılanma sürecini sürdürürken, bölgenin ekonomik ve ticari açıdan ayağa kalkması için sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı ve Adıyaman Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz başkanlığındaki heyet, hazırladıkları öneri raporunu Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a sundu.

Bakan Bolat: “Deprem Bölgesini Desteklemeye Devam Edeceğiz”

Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda heyeti kabul eden Bakan Bolat, 6 Şubat depreminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hükümetin bölgeye yönelik hassasiyetinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Görüşmede şu açıklamalarda bulundu:

“Adıyaman’ın yeniden inşası ve imarı, organize sanayi bölgelerindeki gelişmeler, esnaf ve sanatkârımıza yönelik destekler aralıksız sürüyor. Sunduğunuz raporu dikkatle inceleyeceğim. Deprem bölgesinde yaşayan çiftçi, üretici, sanayici ve esnaflarımızın zorluklarını azaltmaya kararlıyız.”

Bakan Bolat ayrıca Japonya örneğini vererek, böylesine büyük bir felaketten Türkiye'nin kısa sürede toparlanma gösterdiğini belirtti. “Japonya’da bu çapta bir depremin etkileri için 10 yıl çalışmışlar, biz ise 2 yıl içerisinde büyük bir alanı yeniden ayağa kaldırdık” dedi.

Kıymaz: “Bölge Yatırım İçin Cazip Hale Getirilmeli”

Adıyaman Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz da Bakan Bolat’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Devletimiz bölgede devasa inşaatlarla kalıcı konut ve iş yerlerini teslim etme aşamasında. Ancak bu yeterli değil; bölgenin yaşanabilir, yatırım yapılabilir hale gelmesi gerekiyor. Ticari hayatın canlanması için bölgeye özgü teşviklerin artırılması şart. Hazırladığımız raporla bu ihtiyaçları ortaya koyduk.”

Kıymaz, ayrıca küçük esnafın SGK ve BAĞ-KUR primlerinin organize sanayi bölgelerindeki gibi düşük seviyelere çekilmesi gerektiğini de vurguladı.

Heyet Bakan Bolat’a Plaket Takdim Etti

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda, Adıyaman Platformu adına Zeynel Abidin Kıymaz tarafından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a plaket takdim edildi. Bakan Bolat, heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete Katılan Heyet Üyeleri:

Zeynel Abidin Kıymaz

Hakan Karaaslan

Murat Çeliker

Kemal Aslan

Av. Songül Varki Yıldırım

Yılmaz Çoban

Z. Selahattin Alptekin

Müslüm Aslanoğlu

Mustafa Saim Ayhan

Hicri Gürsoy

Sude Naz Yıldırım

Kaynak : PHA