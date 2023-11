Tahmini Okuma Süresi: dakika

16 yıl boyunca çeşitli devlet kademelerinde Ziraat Mühendisi olarak çalışan ve yöneticilik yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Aslan, son olarak Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde, Enstitü Müdürü olarak görev yaptı.

Dün, bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyuran Aslan, "Yüzde 60’ı yıkılmış bu şehri yeniden inşa ederek ayağa kaldırıp, daha modern bir şehir, daha yeşil bir şehir ve daha teknolojik bir şehir oluşturmak üzere, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ak Partimizden aday adayı olduğumu tüm Adıyamanlı hemşerilerim ile paylaşmaktan gurur duyuyorum." dedi.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı aday adaylığı duyurusunda bulunan Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Aslan, aday adaylığına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Malumunuz üzere Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi bizleri derinden sarsmış ve maalesef birçok sevdiğimiz canlarımızı elimizden almıştır. Yüce Rabbim kayıplarımıza rahmet etsin cennetinde buluştursun inşallah. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Biz geride kalanlara da sabırlar versin. Zor bir zamandan geçtik. Yüce Rabbimiz inşallah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın, beterinden ve benzerinden korusun." İfadelerini kullandı.

Yüksek Mühendis Aslan dünya gündeminin birinci sırasında yer alan ve mazlum Filistin halkına yönelik İsrail saldırıları ile Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi hakkında da konuştu: "Değinmeden edemeyeceğim bugün 47 gününü geride bıraktığımız Gazze’de dünyanın gözü önünde yaşanan bir zulme maalesef tanıklık etmekteyiz. Yüce rabbimiz kutsal kitabımız Kur’an’ı Kerim’de özetle; İsrail oğullarının daha önceden yapmış oldukları taşkınlıklar nedeniyle üzerlerine kuvvetli kullarını gönderip etrafı yakıp yıktıklarını ve bu taşkınlıklarının tekrarı olduğu takdirde yine güçlü kullarını gönderip onların onurunu çiğneyip ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıkacaklarını bildirmiştir. İsrail oğulları maalesef hadlerini aşmakta ve taşkınlıklarına devam etmektedir. Biz Müslümanlar olarak inanıyoruz ki er ya da geç bu gerçekleşecek ve İsrail oğulları helak olacaktır. İşte bizler bunun bir an önce olması noktasında Yüce Allah’tan dileğimiz tıpkı içinde Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan Büyük Komutan Selahattin Eyyubi gibi bir yiğidi gönderip 75 yıldır süren bu zulmü bitirmesidir."



Aday adaylığı ile birlikte Adıyaman için yapacağı çalışmalardan da bahseden Aslan, "Şahsım Ziraat Yüksek Mühendisi olarak yaklaşık 16 yıl devletin çeşitli kademelerinde Ziraat Mühendisi olarak çalışmış ve yöneticilik yapmış son olarak Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünde Müdürlüğünde Enstitü Müdürü olarak görev almış, Adıyaman sevdalısı ve davaya adanmış bir kardeşinizim. Acımız büyük ve işimiz zor, ancak taşın büyüklüğü ne kadar büyük olursa olsun korkmadan elimizi taşın altına koymak üzere hizmet için çıktığımız bu yolda, acılarımızı bir an önce sarmak, yaralarımıza bir an önce merhem olmak için tüm birikimimiz ve tecrübemiz ile en iyi şekilde şehri yöneterek kırılan gönülleri yeniden kazanıp, yüzde 60’şı yıkılmış bu şehri yeniden inşa ederek ayağa kaldırıp, daha modern bir şehir, daha yeşil bir şehir ve daha teknolojik bir şehir oluşturmak üzere fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanında kültür, sanat ve turizm noktasında da hak ettiği değeri alması adına, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmak üzere her zaman milletin umudu olmuş kapsayıcı, kuşatıcı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ve bu davaya gönül vermiş teşkilat mensubu her arkadaşımızın hizmet etmek için bir biri ile yarıştığı Ak Partimizden aday adayı olduğumu tüm Adıyamanlı hemşerilerim ile paylaşmaktan gurur duyuyorum." dedi.



Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Aslan Adıyaman Belediye Başkanlığı için yaptığı aday adaylığı açıklamasını şu sözlerle bitirdi: "Bizim sevdamız Adıyaman, bu şehirde doğduk ve büyüdük. Şehrimizi ve sorunlarını biliyoruz ve iyi bir ekip kurmaya başladık. Ak partimiz tarafından yerel seçimlerde aday gösterilmemiz ve halkımız tarafından seçildiğimiz takdirde zaman kaybetmeden çok hızlı bir şekilde işlerimize odaklanıp her kesimi kucaklayarak, fiziki yatırımların yanında gönül projelerine de önem vererek ortak akıl ve istişareyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ile Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde şehrimizi yöneteceğiz.

Hizmet için çıktığımız bu yolda Rabbim bizlere hayırlı olanı versin inşallah.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Allah’a emanet olun."

