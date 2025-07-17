TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını “devlet değil, mahalle kabadayısı” davranışı olarak niteledi ve uluslararası toplumun sessizliğini kınadı. Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ile görüşmesinde Balkanlar’da istikrar vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali’yi TBMM’de ağırladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kurtulmuş, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı. “Uluslararası hukuku, insaf ve vicdan ölçülerini hiçe sayan Netanyahu ve ekibinin saldırgan tavrı kabul edilemez. Bu, devlet değil, mahalle kabadayısının davranışıdır” dedi.

İsrail’in Şam’daki devlet binalarını bombalamasını “azgın bir saldırı” olarak niteleyen Kurtulmuş, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, “Bu kabadayılıkla dünyada düzen sağlanamaz,” diye konuştu.TBMM’nin İsrail’in saldırılarına karşı 1466 sayılı kararı oybirliğiyle kabul ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, tüm partilere destekleri için teşekkür etti ve “Bu karar, Türk milletinin saldırılara karşı duruşunu ve durdurulması gerektiği kararlılığını gösteriyor” dedi.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK İLİŞKİLERİ VE BALKANLAR’DA İSTİKRAR

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Spiropali ile görüşmelerinde Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve parlamenter diplomasinin artırılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. İki ülkenin Balkanlar’da güven ve istikrar için ortak bir perspektife sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden Balkan coğrafyasını korumak için barışçıl bir yaklaşıma ihtiyaç var” dedi. Türkiye’nin Arnavutluk’taki 800’e yakın firmasıyla 5. büyük yatırımcı olduğunu, 1 milyar dolarlık ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılabileceğini ifade etti.

BALKANLAR’IN GELECEĞİ VE KÜRESEL DENGE

Kurtulmuş, dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeni bir dengeye doğru gittiğini, Balkanlar’ın çok kültürlü yapısıyla bu süreçte daha etkili bir konuma geleceğini söyledi. “Balkanlar’ı güven ve istikrar ortamına dönüştürmek için el ele çalışacağız” dedi.

Spiropali’yi seçim başarıları için tebrik eden Kurtulmuş, en kısa sürede Arnavutluk Meclisi’ni ziyaret edeceğini belirtti.