36 saattir su yok, 4 aydır çözüm yok

Mahallede yaşayan vatandaşlar, 36 saattir su gelmediğini, son 4 aydır ise sürekli tekrar eden kesintiler yaşandığını belirterek, dönüşümlü su verilse bile buna sevinir hale geldiklerini söyledi. Bir vatandaş, “Dün sabah saat 06.00’dan beri tam 36 saattir bizim binaya su gelmedi. Bu sadece bizim bina değil, tüm mahallede aynı sorun var. İşten gelip banyo yapamıyoruz, sabah kalkıp yüzümüzü yıkayamıyoruz. Su yok,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir başka mahalle sakini ise, “Yetkililer aradığımızda su kesintisi yok diyor. Ama yukarı katlara aylardır su çıkmıyor. Belediye sadece tavsiyede bulunuyor: ‘Depo alın, hidrofor alın.’ Biz dolduracak suyu nereden bulacağız?” ifadelerini kullandı.

Deprem zamanı böyle rezil olmadık'

Su kesintisinin kişisel hijyeni imkânsız hale getirdiğini söyleyen başka bir vatandaş, “Dört gündür ne yüzümü yıkayabiliyorum, ne banyo yapabiliyorum. Artık kokudan kendimden tiksiniyorum. Bu sıcaklarda susuz kalınır mı? Deprem zamanı böyle rezil olmadık,” dedi. Mahalle sakinleri, gece gündüz susuzlukla mücadele ettiklerini, akşam saatlerinde su bulabilmek için başka mahallelerdeki akrabalarının evine gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

'Yetkili yok, sorunlar birbirine havale ediliyor'

Mahalledeki en büyük sorunlardan birinin muhatap bulunamaması olduğunu vurgulayan bir başka vatandaş ise, “Adıyaman’da yetkili kimse yok. Herkes suçu başkasına atıyor. Biz sadece su istemiyoruz. Su, yol, toz… Her şeyin çözülmesi için Adıyaman’da bir yetkili arıyoruz. Tek isteğimiz bu,” diyerek çağrıda bulundu.

HÜDAPAR İl Başkanı Yetiş: 'Nasihatle su sorunu çözülmez'

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen HÜDAPAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş, Malazgirt Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısının Adıyaman genelinde benzeri olmayan bir durum olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Adıyaman iki buçuk yıl önce büyük bir deprem yaşadı. O süreçte dahi bu kadar uzun süreli ve sistematik bir su kesintisi yaşanmadı. Şu an yaşanan susuzluk, özellikle Malazgirt Mahallesi ve civar sokaklarda 3-4 aydır devam ediyor. Belediyenin yaptığı açıklamalar sorunu çözmekten uzak. Bahane olarak bahçe sulaması, araç yıkama gibi nedenler gösteriliyor ama bu durum kış aylarından beri devam ediyor. Vatandaşa verilen nasihatler suyu geri getirmiyor.”

Yetiş, bu sorunun altyapıdan ve yetersiz planlamadan kaynaklandığını vurgulayarak, “Adıyaman çevresi su kaynaklarıyla çevrili bir şehir. Bu kadar su kaynağı olan bir şehirde susuzluk yaşanıyorsa burada ciddi bir planlama sorunu vardır. Bu nedenle yetkililere sesleniyoruz: Bu sıcak yaz günlerinde vatandaşımızın sesi olun, bu sorunu artık çözüme kavuşturun” ifadelerini kullandı.

'Suyun olmadığı yerde hayat olmaz'

Açıklamalarda, Malazgirt Mahallesi'nin özellikle üst kotlarında yaşayan vatandaşların suya ulaşamadığı, hidrofor ve depo tavsiyelerinin çözüm üretmediği, vatandaşların temel hijyen ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı vurgulandı.

Bir başka vatandaş şu sözlerle isyan etti:

“Sabah yüzümüzü yıkayamıyoruz. Geceleri susuzluktan uyuyamıyoruz. 2025 Türkiye’sinde 4 aydır bu sorun yaşanıyor. Bu sıcaklarda 10 kat daha fazla suya ihtiyaç duyuyoruz. Yetkilileri mahallemize davet ediyoruz. Bir gün bizimle yaşasınlar. Onlar dayanabiliyorsa biz de dayanalım.”

Çağrı: ‘Susuzluk göçe zorluyor’

Mahalle sakinleri ve HÜDAPAR yetkilileri, sorunun acil çözülmemesi halinde insanların bu bölgelerden göç etmek zorunda kalabileceğini ifade ederek, Adıyaman Belediyesi başta olmak üzere tüm yetkili kurumları göreve davet etti.

Kaynak : PHA