Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; 2025 yılının ilk 6 ayını kapsayan 2. dönem itibarıyla, İlimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 24 kamu kurum ve kuruluşunca 267 proje uygulandığını belirten Vali Dr. Osman Varol, “Bu projelerin toplam tutarı 103,5 milyar liradır. 2025 yılı programı 15,5 milyar lira olup, 2025 yılı II. dönemde bu projeler için 4 milyar lira harcama yapılmıştır. 2025 yılının ilk altı ayını kapsayan dönem içerisinde %38,07’lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın 2025 yılı programlarında 213 adet projenin yer aldığını kaydeden Vali Dr. Osman Varol, “Proje bedeli 100 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 23,5 milyar lira harcanmıştır. 2025 yılında ise 12,8 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2025 yılı 2. dönem itibarıyla bu ödeneğin 5 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi %39,61’dir. Mahalli İdarelerimizin ise programlarında bulunan 54 adet projenin bedeli 3 milyar liradır. Bu projeler için 2025 yılında 2,7 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 2. dönem itibarıyla 834 milyon lira harcama yapılarak %30,78’lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2025 yılının 2. döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 257 adet projenin; 38 tanesi bitirilmiş, 156’sı devam etmekte, 72’si ihale ve sözleşme aşamasında olup bir proje tasfiye edilmiştir. 2025 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine ve refahına katkı sağlamasını diliyorum”dedi.

Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PHA