Adıyaman Valiliğinde İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Talip Kurt ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, halkın huzur ve güvenliği adına yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Vali Varol, 16 Haziran – 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında kent genelinde 598 bin 948 kişinin kimlik kontrolüne tabi tutulduğunu ve bu kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 408 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 107’sinin tutuklandığını açıkladı.

Vali Varol’un verdiği bilgilere göre; bir ay içerisinde 1.292 asayiş olayı meydana geldi, bunların 1.199’u çözüldü. Kişilere karşı işlenen 544 olaydan 528’i aydınlatıldı, olaylarla bağlantılı 732 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 6 olayın tamamı çözüme kavuştu; terörle mücadele kapsamında meydana gelen 2 olayın da failleri tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Vali Varol, toplantıda suç unsuru teşkil eden materyallere dair çarpıcı veriler de paylaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından toplam 38 adet tabanca ve tüfek, 317 mermi, binlerce gram uyuşturucu madde ile 6.109 adet sentetik ecza hap ele geçirildiğini aktaran Vali Varol, ayrıca gümrük kaçağı 2.810.000 makaron, sahte belgeler ve çok sayıda elektronik ürün de yapılan operasyonlarla yakalandığını duyurdu.

Trafik denetimlerinde toplam 87.067 araç ve 5.970 motosiklet kontrol edildiğini ve 771 araç trafikten men edildiğini açıklayan Vali Varol, yaklaşık 39 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığını ayrıca Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 140 araç kontrol edilirken, 18 servis aracına cezai işlem uygulandığını aktardı.

Kaynak : PHA