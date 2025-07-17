Parkta bulunan çocuk oyun gruplarının kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini fark eden mahalle sakinlerinden eğitimci Mustafa Mete, durumu Adıyaman Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın talebi üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta detaylı bir inceleme yaptıktan sonra tüm oyun alanlarında onarım çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Mete, “Yaklaşık 2-3 hafta önce çocuk oyun alanlarında ciddi hasarlar vardı. Durumu belediyeye ilettim. Sağ olsunlar, kısa sürede gelip gerekli tüm tamiratları gerçekleştirdiler. Mahallem adına Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür ediyorum,” dedi.

Parkların korunmasının tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Mete, şu çağrıda bulundu:

“Parklarımız hepimize aittir, milli servetimizdir. Bu alanlara zarar vermek, toplumun ortak kullanım hakkına zarar vermek demektir. Buraya Adıyaman halkının her kesiminden insanlar geliyor, oturuyor, çocuklar oynuyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum: Lütfen parklara zarar vermeyelim, sahip çıkalım.”

Parkta yeniden oyun oynama imkânı bulan çocuklardan İbrahim Mete de yapılan çalışmalar için Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, kamuya açık alanların korunmasına yönelik çalışmaların vatandaş iş birliğiyle sürdürüleceğini belirterek, hasar tespit edilen tüm parkların düzenli olarak onarıldığını ve kontrollerin aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Kaynak : PHA