Türkiye'de vizyon yolculuğuna başlayan “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filminin ekibi, önceki gece özel gösterim için Emar Square’da bir araya geldi.

Ortak yapımcı Tuğba Aras, filmin sponsorluğunu üstlenen Başkent İnşaat sahibi Uğur Vergili, yönetmen Gani Rüzgar Şavata, başrol oyuncusu Özgür Tüzer’le birlikte siyaset ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı gecede “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” izleyicilerden tam not aldı.

Ahmet Kaya’yı canlandıran başrol oyuncusu Özgür Tüzer gecede duygularını şu sözlerle ifade etti: "Filmimize çok emek verdik. Ahmet Kaya gibi bir ismi canlandırmak benim için tarif edilemez bir duygu. Hem ses hem de fiziki benzerliğimden dolayı tercih edildim ve bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Duyduğumda kalbim yerinden çıkacaktı. Çekimler yaklaşık 5 ay sürdü. Malatya, İzmir ve Fransa'da çektik. İzleyiciler filmimizi yalnız bırakmasınlar. Şu an sinemalarda ve tüm Avrupa'da da vizyona gireceğiz. Ahmet Kaya sevenleri bekliyoruz” dedi.

AVRUPA’DA 11 NİSAN’DA VİZYONDA

“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” 11 Nisan Perşembe günü de Avrupa’da vizyona girecek. Almanya başta olmak üzere Fransa’dan Belçika’ya, Hollanda’dan İspanya’ya, İsviçre ve İtalya’ya kadar toplamda 10 ülkede Ahmet Kaya hayranlarıyla beyazperdede buluşacak.