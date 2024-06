22 yıllık başkan olduğunu ifade eden Babar, "Adıyaman malumunuz bir deprem geçirdi. Bütün esnaf Şire pazarıda bütün esnaf derbeder oldu. Evi yıkıldı. Bunu Cumhurbaşkanımızda biliyor, milletvekillerimizde biliyor, sayın belediye başkanımızda biliyor, yeri gelir valilerimizde biliyor. Şimdi Adıyaman dediğiniz zaman bir köye döndü Adıyaman Allah yardım eylesin. Bunlara kim yardım edecek? Bunlara yardımı devlet edecek," dedi.

Milletvekillerini görmediklerini ve enflasyonun yüksekliğinden şikâyet ederek esnafın sorunlarına değinen Babar, "Belediye başkanı da seçildi, daha yeni seçildi. Ona sitem etmeyeyim. O adam da bizim görüşlerimizi alacak, biz Adıyamanlı olaraktan, esnaf olaraktan Şire pazarına yabancılar gelmiyor, nasıl gelmiyor. Bunu kim getirecek, belediye getirecek, valilik getirecek, turizm getirecek, Ticaret sanayi odası başkanı getirecek. Şimdi biz Adıyaman'da esnafı sorarsan esnaf bitmiş ev yok konteyner da kalıyoruz. Konteyner da kalan vatandaş ne yapsın. Allah yardım eylesin, kirasını ödeyemiyor. Ödeyemiyor adam dükkânlar da hani dışarıdan görünümü iyi sabahtan beridir daha siftah etmemişiz. Dışarıdan gelip 3 kilo 5 kilo peynir alıyorlarsa da Allah razı olsun adamlardan başka bir iş yok. Şimdi buranın cazip olması için piyasa almış yürümüş, yani piyasa da bugün aldığını yarın satamıyorsun. Her gün zam her gün zam" diyerek devlet büyüklerinden enflasyonun bir an önce kontrol altına alınmasını talep etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'den Halk Ekmek fabrikasının bir an önce kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Babar, "şimdi ekmek 8 lira değil mi? Ama bundan bir sene evvel bir ekmek 3 liraydı. Ne oldu bir kerede 8 oldu. Yani en basitini söylüyorum. Sayın belediye başkanımız dedi ki ben şey yapacağım, gelir gelmez ekmek fabrikası yapacağım. Halk ekmek, hadi buradan duyuruyorum. Sen ekmeği yap elemanları çalıştır her şey gurur sana" diyerek eski fırıncı olduğunu her zaman yanında ve yardımcısı olacağını söyledi.

Bir esnaf olarak çok sorunlarla boğuştuğunu ve yetkililerin yetersiz kaldıklarından dert yanan Babar, "Adıyaman'ın hakkını biz savunacağız milletvekillerimiz yok, belediye başkanımız yok, valimiz yok kimse yok gelip sorsunlar kardeşim, böyle olmaz, dışarıdan olmaz. İnsanlar böyle olmaz, aç mıyız, esnaf illaki sokağa mı dökülsün açlıktan perişan olmuş. Esnaf ödeyemiyor ya Allah yardım eylesin adam kirasını ödeyemiyor ya ceyran parasını ödeyemiyor esnaf, bugün dışarıdan kolay atyıptır söylemesi bir dürüm 100 lira olmuş, evine bir şey alıp götüremiyorsun, Bir kilo et 600 lira olmuş, ne oldu ya buna ne oldu? Adamlar hani burada hakikaten basına iş düşüyor. Basın bununla ilgilensin. Bütün basın mensuplarından rica ediyorum. Adıyaman'ımızın sahipleri olsunlar, sesleri olsunlar hani burada milletvekilleri yok kardeşim, hani Adıyaman tamam belediyeyi kaybettiyse iktidarlar bunlar iktidar, iktidar… İktidar milletvekili gelmez mi? Gelir nerde bunlar, ölmemişler. Biz milletiz onlar da bizim vekilimiz. Haa bizim hakkımızı savunacaklarsa gelsin savunsunlar, akşama kadar geziyorlar, hani burada nerde ya ben burada Şire pazarında hangi bir esnafın yanına gelmişler ben buradayım. Deprem oldu Adıyaman unutuldu. Deprem oldu Adıyaman unutuldu. Burada suç kimin? Suçu da basına şey ediyorum. Yazsınlar kardeşim, yazsınlar niye başkaları yazıyor da bizim basın mensuplarından rica ediyorum. Bu kadar olmaz ya… Adıyaman'ın sahibi olun ya, bunun bir vebali var günah ya bizim elimizden ne gelirse kardeşim taşın altına elimizi koyarız maddi manevi, biz devletimizin yanındayız. Allah devletime zeval vermesin, askerime, polisime zeval vermesin diğeri teferruattır. Hiçbir zaman ne bayrağım insin ne ezanım sussun." sözleri ile yetkililerden esnaf için destek isteyerek yerli ve yabancı turistlerin Şire pazarına gelmeleri için çalışma yapılmasını talep etti.

Kaynak : PHA