Bakan Memişoğlu, Şanlıurfa UMKE Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, bölgedeki sağlık yatırımlarına ilişkin de önemli bilgiler paylaştı. Memişoğlu, bin 700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin inşaatının %80 oranında tamamlandığını ve 2025 sonunda hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

"Her Türlü Sağlık Hizmeti İçin Desteğimiz Olacak"

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik destek politikasının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. "UMKE bugün Suriye’deydi" diyen Memişoğlu, AFAD ile koordineli çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'ensar olarak' yardım ettik, yardım etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz. Bu, bir görev değil, inancımız gereği yaptığımız bir destektir. Bu nedenle her zaman yapmaya devam edeceğiz."

Bu sözleriyle Memişoğlu, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım anlayışını sürdüreceğine dikkat çekti.

Şanlıurfa'ya 1.700 Yataklı Şehir Hastanesi Geliyor

Memişoğlu, konuşmasında Türkiye genelindeki sağlık yatırımlarına da değindi. Şanlıurfa'ya yapılan sağlık yatırımlarını önemseyen Memişoğlu, "Şanlıurfa’da toplam 21 bin 437 sağlık çalışanımızla sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz" dedi.

Memişoğlu, 1.700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin inşaat süreciyle ilgili bilgi vererek, inşaatın %80 seviyesine ulaştığını ifade etti. Projenin 2025 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Memişoğlu, "2026 yılının başından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak" dedi. Bu projenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim" dediği projelerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Sağlık Hizmeti Modeli: "Görev Değil, İnanç Gereği Yapıyoruz"

Türkiye'nin uluslararası insani yardımlarındaki tutumunun altını çizen Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Görev gibi değil, inancımız gereği yapıyoruz" ifadesiyle dikkat çekti. Suriye’deki yeniden yapılanma sürecinde sağlık sisteminin kurulması ve geliştirilmesi için destek vermeye devam edeceklerini belirten Memişoğlu, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projelerin süreceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı, Türkiye'nin bölgesel krizlerde sadece insani yardımlarla değil, aynı zamanda sağlık, barınma ve temel hizmetlerin sağlanmasında da aktif rol aldığını belirtti. Memişoğlu, "Biz bu yardımları yaparken herhangi bir çıkar gözetmiyoruz. İnancımız gereği Suriyeli komşularımıza yardım ediyoruz" dedi.

UMKE ve AFAD Ekipleri Suriye'de Görevde

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri, Suriye’deki sağlık hizmetlerini desteklemek üzere sahada aktif rol üstleniyor. UMKE'nin Suriyeli vatandaşlara yönelik sağlık hizmeti sunması, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Bakan Memişoğlu, bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Türkiye, Suriye'nin sağlık hizmetlerine destek sunmaya devam edecek.

2025'te tamamlanması planlanan 1.700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi 2026'nın başında hizmete açılacak.

"Bu bir görev değil, inanç gereğidir" ifadesiyle Memişoğlu, Türkiye'nin insani yardım anlayışını ortaya koydu.

UMKE ve AFAD ekipleri, Suriye’deki sağlık hizmetlerini desteklemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "ensar" anlayışına dikkat çeken Memişoğlu, insani yardım misyonunun uzun vadeli bir strateji olduğunu ifade etti.

Kaynak : PHA