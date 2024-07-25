Aras, Kent Konseyi’nin yerel yönetimlerle halk arasında iş birliği ve iletişimi artırmayı amaçlayan, katılımcı ve demokratik bir yapı olduğunu vurguladı. Ayrıca, konseyin şeffaflığı ve kişisel menfaatlerden uzak bir anlayışı hedeflediğini belirtti.

“Kent Konseyi Halkın Sesi Olmalı”

Ragıp Aras, Kent Konseyi’nin Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları ve çeşitli paydaşların yanı sıra memleketine bağlı vatandaşların bir araya gelmesiyle kurulan bir birim olduğunu ifade etti. Aras, "6 Şubat depreminden bu yana zor günler yaşıyoruz. Depremde evini, işini ve canını yitiren kişileri deprem sonrası devletimiz farklı şehirlere göndermiş. Memleketine dönecek olan bu vatandaşların kalacak konteyneri bile yok. Konaklama yerinin yanı sıra yol paraları dahi yok" dedi.

“Kent Konseyi Seçimlerinin Gündemi Meşgul Etmesi Üzücü”

Başkan adayı Aras, Kent Konseyi seçimlerinin bu zor zamanlarda gündemi meşgul etmesinin üzücü olduğunu belirtti. "2007 yılında kurulan Kent Konseyi, bugüne kadar hiçbir icraat yapmamıştır. Bu vesile ile Adıyaman’ı seven eğitimci, sağlıkçı, akademisyen, STK temsilcileri, akil insanlar ve mahalle muhtarlarımızı bir araya getirip Kent Konseyi yönetimine aday olduk. Daha iyi, yaşanılabilir bir Adıyaman için 4 Ağustos Pazar günü Adıyaman Ticaret Sanayi Odası'nda yapılacak olan Kent Konseyi seçimine herkesi bekliyoruz" dedi.

“Adıyaman Ciddi Sorunlarla Karşı Karşıya”

Aras, Adıyaman’ın uyuşturucu ve fuhuş tacirlerinin çocuklara musallat olması, aşırı sıcakların böcek üremesini hızlandırması ve çiftçilerin suya erişememesi gibi birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ayrıca, tütün üreticilerinin emeklerinin karşılığını alamadığına dikkat çekti. "Adıyaman, küllerinden doğmak için etkili ve yetkin fikirler, projeler bekliyor. İnsanımız üretim, istihdam, barınma ve ekmek kavgası veriyor. Konteynerlerde yaşam mücadelesi veren hemşerilerimiz, pek çok zorluk ve travmayla aynı anda baş etmeye çalışıyor" dedi.

“Kent Konseyi Kişisel Menfaat Temin Yeri Değildir”

Aras, Kent Konseyi’nin kişisel menfaat temin yeri olmadığını vurguladı. "Kent Konseyi, kendisini yaşadığı kente borçlu hisseden, yararlı olmak isteyen, gönüllü çalışma arzusu taşıyan, memleketine borcunu ödemek isteyenlerin bir araya gelerek oluşturacağı bir yapıdır" dedi.

Kent Konseyi’nin Amaçları ve İşlevleri

Aras, Kent Konseyi’nin yerel yönetimlerle halk arasında iş birliği ve iletişimi artırmayı amaçlayan, katılımcı demokrasiyi ve yerel yönetimlerin şeffaflığını sağlamayı hedefleyen bir organizasyon olduğunu belirtti. Konseyin işlevleri arasında:

Katılımcı Demokrasi Sağlamak: Halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlar.

İletişim ve İşbirliğini Artırmak: Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve halk arasında iletişim ve işbirliğini artırarak sorunlara ortak çözümler bulmayı amaçlar.

Yerel Yönetimlere Destek Vermek: Yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışmasını destekler.

Sürdürülebilir Kalkınma: Kentsel sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmak için projeler ve stratejiler geliştirir.

Toplumsal Katılım ve Bilinçlendirme: Halkı kentin sorunları ve gelişimi hakkında bilinçlendirir ve toplumsal katılımı artırır.

Sorunlara Çözüm Üretmek: Kentin karşılaştığı sorunları tespit eder ve çözümler üretir.

Yerel Politikaların Şekillendirilmesi: Halkın görüşlerini ve taleplerini dikkate alarak, yerel yönetimlerin politikalarını daha kapsayıcı ve etkili hale getirir.

Projelerin Geliştirilmesi ve Uygulanması: Kente yönelik projeler geliştirir ve uygulanmasını sağlar.

4 Ağustos Seçimleri İçin Destek Çağrısı

Aras, 4 Ağustos’ta yapılacak Kent Konseyi seçimlerinde demokrasiden ve hukuktan yana olan herkesin desteklerini beklediğini belirtti. "Adıyaman'ı daha iyi ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için hep birlikte çalışalım. Kent Konseyi, bu şehri daha yaşanabilir, daha demokratik ve daha sürdürülebilir hale getirmek için hepimizin sesini duyuracağı bir platformdur. Bize vereceğiniz destekle, Adıyaman'ın geleceğini birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak : PHA