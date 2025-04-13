Nemrut Dağı Milli Parkı alanındaki yaban yaşam rengarenk görüntüler oluşturmaya başladı. 1988’de Karakuş Tepesi’nden başlayarak Nemrut Dağı’nın kuzeyine kadar olan 38 bin hektarlık alanın Milli Park olarak ilan edilmesi ile başlayan yaban yaşamı koruma planı, yaban hayatın canlandırdığı her geçen gün kendini gösteriyor.

Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatçıları Derneği (NEFSAD) Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Bilal Mente, yaptığı açıklamada; “Nemrut Dağı Milli Parkı alanında dağ keçileri, benekli sırtlanlar, boz ayı, kurt ve tilki gibi hayvanlar artık insanlardan fazla çekiniyorlar. Av yasağı ve yapılan denetimler sonucunda yaban yaşamı turizme önemli katkı sağlayacak duruma gelmiştir” dedi.

Mente, “Güneşin doğuşunu Nemrut'ta izleyen tilkiler, sık sık yolumuza çıkan dağ keçileri, güneşlenen kınalı keklikler objektifime yansıyan bir kaç karedir. Yaban yaşamı izlemek için gelecek sayısız insan var. Tarihi mekanları izlemek için gelenler doğal yabani yaşamın keyfini de yaşayacaklar” dedi.

Kaynak : PHA