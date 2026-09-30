Adıyaman'ın en önemli kültür ve turizm değerlerinden NEMRUT DAĞI, Helenistik dönemin Anadolu'daki en görkemli anıtsal alanlarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kommagene Kralı I. ANTIOCHOS tarafından MÖ 1. yüzyılda yaptırılan kutsal alan; kralın anıt mezarı olduğu kabul edilen tümülüs, dev heykeller, kabartmalar, yazıtlar ve teraslardan oluşuyor.

Zirvede yer alan kırma taşlardan oluşturulmuş tümülüs bugün yaklaşık 50 metre yüksekliğe ve 145-150 metre civarında çapa sahip. Tümülüsün doğu, batı ve kuzey yönlerinde oluşturulan teraslar ise NEMRUT'un anıtsal yapısını çevreliyor.

BİNLERCE YILLIK HEYKELLER ZİRVEDE ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Doğu ve Batı teraslarında I. ANTIOCHOS ile çeşitli tanrıları temsil eden dev heykeller bulunuyor. Kireçtaşı bloklardan yapılan heykellerin özgün yükseklikleri yaklaşık 8 ila 10 metreye ulaşıyor.

Heykellerin gövdelerinden ayrılan anıtsal başlar bugün teraslarda ziyaretçilerin karşısına çıkarken, aslan ve kartal figürleri de kutsal alanın en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

NEMRUT'taki heykeller ve kabartmalar, Kommagene kültüründe Yunan ve Pers dünyalarının bir araya geldiği özgün anlayışın izlerini taşıyor. Kral I. ANTIOCHOS'un hem doğu hem de batı kültürleriyle kurduğu bağ, tanrı tasvirlerinden soy anlatılarına kadar alanın birçok bölümünde görülebiliyor.

GÜNEŞ DOĞU TERASINDA DOĞUYOR, BATI TERASINDA UĞURLANIYOR

NEMRUT DAĞI'nı farklı kılan unsurlardan biri de güneşin doğuşu ve batışıyla değişen manzarası.

Güneşin doğuşunu izlemek isteyen ziyaretçilerin buluşma noktası Doğu Terası olurken, günün son ışıkları Batı Terası'ndaki heykeller ve taş bloklar üzerinde farklı tonlar oluşturuyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla heykellerin yüzeyine vuran sarı ve kızıl tonlar, dağın sert ve engebeli coğrafyasıyla birleşiyor. Gün batımında ise Adıyaman coğrafyasına yayılan geniş görüş alanı, tarihi kalıntılarla birlikte NEMRUT'un en karakteristik görüntülerinden birini ortaya çıkarıyor.

1987'DEN BU YANA UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE

NEMRUT DAĞI, taşıdığı arkeolojik ve kültürel değer nedeniyle 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

Alan, Kommagene Krallığı'nın inanç dünyasını, sanat anlayışını ve Doğu ile Batı kültürlerinin bir araya geldiği özgün yapısını günümüze taşıyan önemli arkeolojik miraslardan biri olarak kabul ediliyor.

Doğu ve Batı teraslarının yanı sıra Kuzey Terası da kutsal alanın önemli parçalarından birini oluşturuyor. Kuzey Terası, Doğu ve Batı teraslarını birbirine bağlayan tören yolu niteliği taşıyor.

KRALIN MEZAR ODASI HÂLÂ BULUNAMADI

NEMRUT'un en dikkat çekici sırlarından biri ise I. ANTIOCHOS'un mezar odası.

Yazıtlar ve arkeolojik veriler, dev tümülüsün kral için oluşturulan anıt mezarın parçası olduğunu ortaya koymasına rağmen, tümülüsün içerisindeki mezar odasına bugüne kadar ulaşılamadı.

Kırma taşlardan meydana getirilen dev yapının iç bölümünün kesin düzeni hâlâ bilinmezken, NEMRUT DAĞI bu yönüyle yalnızca görkemli heykelleriyle değil, çözülemeyen arkeolojik sorularıyla da dikkat çekiyor.

ADIYAMAN'IN ZİRVESİNDE TARİH VE DOĞA AYNI KAREDE

NEMRUT DAĞI'nda ziyaretçiyi karşılayan görüntü yalnızca arkeolojik kalıntılardan ibaret değil. Dağın yüksekliği, engebeli coğrafyası ve kilometrelerce uzanan görüş alanı, anıtsal taş eserlerle aynı manzarada birleşiyor.

Günün altın saatlerinde değişen ışık, binlerce yıllık heykellerin yüzeylerinde farklı gölgeler oluştururken; taş, dağ ve gökyüzünün oluşturduğu görüntü NEMRUT'un kendine özgü atmosferini daha belirgin hale getiriyor.

Yaklaşık iki bin yıldır Adıyaman'ın zirvesinde duran NEMRUT, bir yanda Kommagene Krallığı'nın bıraktığı anıtsal mirası, diğer yanda gün doğumu ve gün batımıyla sürekli değişen doğal manzarayı aynı noktada buluşturuyor.

Kaynak : PERRE