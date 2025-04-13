AK Parti ve CHP'nin toplamı güven kaybını telafi edemedi – Uzmanlar: Siyasi boşluk büyüyor

Araştırma, 2 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Katılımcılara “Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi. Cevaplar, Türkiye’deki seçmenin büyük bir bölümünün mevcut siyasal yapıdan umudunu kestiğini gösterdi.

SEÇMENİN TERCİHİ: “Hiçbiri” > AK PARTİ + CHP

Anket sonuçları şöyle:

AK Parti ve CHP’nin toplamı yüzde 38,4 ile “hiçbiri”nin gerisinde kaldı.

KARŞILAŞTIRMA: 2023 SEÇİMLERİ İLE ANKET ARASINDAKİ FARKLAR

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri’nde alınan oy oranlarıyla Asal Araştırma anketi karşılaştırıldığında, özellikle iktidar ve muhalefet bloklarındaki düşüş dikkat çekiyor:

UZMAN GÖRÜŞÜ: “Siyasi boşluk genişliyor, sistem sorgulanıyor”

Siyaset bilimciler, “hiçbiri” yanıtının birinci çıkmasını sadece parti başarısızlığıyla değil, mevcut siyasal sistemin bütününe yönelik bir meşruiyet krizi olarak değerlendiriyor. İstanbul Üniversitesi'nden Siyaset Bilimci Dr. Eren Yıldırım, şu analizi yapıyor:

“Bu oran, yalnızca partisel güven kaybı değil, aynı zamanda temsili demokrasinin işleyişine dair ciddi bir sorgulamadır. Seçmen, çözüm üretmeyen sistemden uzaklaşıyor ve yeni siyasi aktör arayışı büyüyor.”

KARARSIZLAR VE PROTESTO SEÇMEN YÜKSELİŞTE

Yüzde 8,4’lük "fikrim yok/cevap yok" oranı da dikkate alındığında, ankette yer alan katılımcıların yaklaşık yarısı (%47,9) ya hiçbir partiyi tercih etmiyor ya da kararsız.

Bu tablo, siyasette protesto eğilimlerinin güçlendiğini, özellikle genç seçmenler arasında oy verme motivasyonunun düştüğünü gösteriyor. Ayrıca bu durum, önümüzdeki dönemde seçimlere katılım oranında düşüş ihtimalini de gündeme getirebilir.

Asal Araştırma’nın verileri, Türkiye'deki siyasal yapıya duyulan güvenin sarsıldığını ortaya koyarken, seçmenin çözüm odaklı yeni siyasi alternatiflere açık hale geldiğini gösteriyor. Seçimlere doğru bu eğilim sabit kalırsa, yeni oluşumların önü açılabilir, mevcut partiler ise köklü dönüşüm baskısı ile karşı karşıya kalabilir.

Kaynak : PHA