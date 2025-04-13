Sözcü gazetesine verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, mitinglerin ilkini bugün Samsun’da gerçekleştireceklerini belirterek, “Atatürk de Samsun’dan başladı, ilk Cumhurbaşkanı oradan başladı. Son Cumhurbaşkanımız da oradan başlayacak” dedi. Özel, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde miting yapılacağını, sonraki durakların Beylikdüzü, Yozgat ve Ağrı olacağını duyurdu.

“Savaş ilan edildiyse mücadele ederiz”

CHP lideri Özel, yaşanan süreci "olağanüstü" olarak nitelendirerek, parti içindeki gelişmeleri deftere not aldığını söyledi. Esenyurt’tan başlayan olayların Beşiktaş operasyonu ile devam ettiğini savunan Özel, bu gelişmeleri “savaş ilanı” olarak gördüklerini belirtti:

“Bunu savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Madem savaş ilan ettin, biz de mücadele, savunma, cesaret ve gerektiğinde karşılık verme hakkımızı kullanacağız. Ancak bu savaşın ilk ateşini biz açmadık.”

“Ahlaki ve psikolojik üstünlük bizde”

Siyasette başarı için gerekli üç unsura dikkat çeken Özel, “Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük ve çoğunluk enerjisi... Şu anda bu üçü de bizde. Gündemi belirleyen parti CHP” değerlendirmesini yaptı. Saraçhane’deki mitinglerin her gün daha kalabalık geçtiğini hatırlatan Özel, “Yasaklara rağmen üst üste 7 gün aynı yerde miting yaptık” dedi.

“İmamoğlu için başlatılan imza kampanyası çok önemli”

Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasının önemine vurgu yapan Özel, dayanışma sandıklarında 14,5 milyon vatandaşın oy kullandığını, CHP üyelerinin desteğiyle toplamda 1 milyon 250 bin imzayı aştıklarını ifade etti. “Bu seferberliğin sağlanmasında bize karşı yapılan büyük haksızlık etkili oldu” dedi.

“Normalleşme sürecini biz başlattık, onlar bitirdi”

Yerel seçimlerin ardından gerilimi düşürmek adına bayram ziyaretleriyle “normalleşme” sürecini başlattıklarını hatırlatan Özel, bu sürecin iktidar tarafından sonlandırıldığını ifade etti:

“Temmuz ayında CHP’nin oyu yüzde 37’ye ulaştı. Bunu gören iktidar, normalleşmeyi bitirmeye karar verdi. Dört teğmenin ihraç edilmesi, bu süreci sonlandırmak için yapıldı.”

“Sertleşirlerse biz de sertleşeceğiz”

CHP’nin yoğun baskı altında olduğunu söyleyen Özel, “Demokrasi varsa varız, yoksa yokuz. Kayyumla CHP’ye müdahale edilmeye çalışılıyor. Atatürk’ün kurduğu partiye kayyum atanmak isteniyor. Bu kabul edilemez” dedi. Özel, İmamoğlu’nun diploması konusundaki usulsüzlüğe de değinerek, “Bu kararlar hukuken geçersizdir, Danıştay’dan döner” ifadelerini kullandı.

“Gençler sahiplenilmek istiyor”

Gençlerle kurdukları ilişkiye de değinen Özel, CHP Parti Meclisi ve MYK'da genç üyelerin sayısının arttığını, cezaevindeki gençlerle iletişimin sürdüğünü aktardı. “Gençler ‘Özgür Abi, sesimizi duyurduğun için seni alkışlıyoruz’ diyor. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğim” dedi.

“Sanatçılar demokrasiyi savunmalı”

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görevlendirilen sanatçılar hakkında konuşan Özel, isim belirtmeden, “Sanatçılara demokrasiyi savunma görevi düşüyor. Orada siyasal pozisyon alınırsa bu hem kişiye hem ülkeye zarar verir” ifadelerini kullandı. Atatürk’e atıfla, “O olmasa bugün ne sandık olurdu, ne sanatçı” dedi.

Kaynak : PHA