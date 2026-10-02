Büyük Birlik Partisi (BBP) Tut İlçe Başkanı Ahmet Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti’ye katıldılar.
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, Ahmet Erdoğan ve yönetim kurulu üyelerinin İYİ Parti’ye katıldığını duyurarak kendilerini tebrik etti.
Türk, yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun söylem ve eylemlerinin Adıyaman’da karşılık bulmaya devam ettiğini belirtti.
Ahmet Türk açıklamasını, “Adıyaman İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak.” sözleriyle tamamladı.
Haber: Adıyamanlılar Net
Muhabir: Yunus Yaşar