Vali Dr. Osman Varol, ilk olarak Besni ilçesinde bağlı Suvarlı Beldesini ziyaret ederek, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara sağlanan hibe ve kredilerle yapılan kırsal konutları inceledi.

Vali Varol, evlerine yerleşen Yakup Girgin ve ailesini ziyaret ederek aileye yeni yuvalarında sağlık ve mutluluklar diledi.

Vali Varol, “Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarmak için gayretli çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor muhteşem bir mimari ile inşa edilen kırsal konutlarımızın Suvarlı halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.dedi.

Daha sonra Vali Osman Varol, 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in Suvarlı Beldesindeki ailesini ziyaret etti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in ruhuna Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından şehidin annesi ve babası ile sohbet ederek, varsa ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyarette konuşan Vali Varol, “Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan kılan kahraman şehidimiz Mehmet Demir ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatırasının daima yaşatacağımız kahraman şehidimizin ruhu şad, makamı cennetin başköşesi olsun.”dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, daha sonra Kesmetepe Beldesini ziyaret ederek, yapım çalışmalarında sona gelinerek çevre düzenleme çalışmalarına başlanan kırsal konutları inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Mimari yapıların yöre yaşamına göre uygun tasarlandığını belirten Vali Varol, “Mimari yapıları ve tasarımlarıyla yöre yaşamına uygun, sağlam ve güvenli bir şekilde inşa edilen köy evlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını, evlerinde sağlık, huzur ve mutlulukla oturmalarını diliyoruz.”dedi.

Kaynak : PHA