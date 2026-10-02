Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Cemiyeti Başkanı Murat Çeliker, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette 3 Ekim'de gerçekleştirilecek ATSO seçim süreci değerlendirilirken, Torunoğlu'na ve seçimlerde yer alan adaylara başarı dilekleri iletildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'ın ticari ve ekonomik hayatının yanı sıra 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde iş dünyasının üstlendiği rol de ele alındı.

ÇELİKER'DEN TORUNOĞLU VE ADAYLARA BAŞARI DİLEĞİ

Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Cemiyeti Başkanı Murat Çeliker, ATSO seçimlerinde yarışacak adaylara, meslek komitelerinde görev alan isimlere ve gazetecileri temsil eden gruptaki adaylara başarı diledi.

Çeliker, şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Cemiyeti olarak 3 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinden dolayı Sayın Torunoğlu'na ve gazetecileri temsil eden grubumuzun üyesi Mustafa Yücekaya ile meslek komitesinde yer alan arkadaşlara başarı dilemek için buradayız.'

'DEPREM SONRASI ADIYAMAN'IN SORUNLARININ ANLATILMASINDA BÜYÜK ROL ÜSTLENDİ'

6 Şubat depremlerinin ardından ATSO'nun yürüttüğü çalışmalara değinen Çeliker, Mehmet Torunoğlu ve ekibinin Adıyaman'ın sorunlarının şehre gelen bakanlara aktarılmasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Çeliker, 'Bilindiği üzere 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Adıyaman ilimiz olmuştu. Buralara gelen bakanlarımıza Adıyaman'ın sorunlarını anlatma noktasında büyük rol üstlenen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve ekibi olmuşlardı' dedi.

'İŞ ADAMLARINI İYİ TEMSİL ETTİĞİ KANAATİNDEYİM'

Sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının ortaya koyduğu hedef ve idealler doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Çeliker, Torunoğlu'nun bu görevi başarılı şekilde yürüttüğünü belirtti.

Çeliker, şöyle konuştu:

'Sivil toplum örgütleri, kuruluşları amaç ve başında bulunduğu başkanın idealleri doğrultusunda yön vererek ilerleyebilir. Mehmet Torunoğlu bunu çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Gerek il dışında gerekse dışarıdan buraya gelen kişilere karşı bizleri ve iş adamlarını iyi temsil ettiği kanaatindeyim. Bundan dolayı kendilerine başarılar diliyorum.'

'KARŞISINA ADAY ÇIKMAMASI BİZLERİ MUTLU ETTİ'

Torunoğlu'nun karşısına aday çıkmamasını da değerlendiren Çeliker, şu ifadeleri kullandı:

'Bu başarısından dolayı karşısına aday da çıkmaması bizleri daha da mutlu etmiştir. Eğer birileri karşınıza aday çıkmıyorsa demek ki o koltuğun hem ağırlığını biliyorsunuz demektir hem de o koltuğu dolduruyorsunuz demektir.'

Çeliker, gazetecileri temsil eden gruptaki Mustafa Yücekaya ve Uğur Alagöz'e de başarı dileklerini iletti.

TORUNOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Cemiyeti Başkanı Murat Çeliker ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE