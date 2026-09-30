Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe ve Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ile bir araya geldi.

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ÇİFTÇİLERİN SORUN VE TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Gerçekleştirilen kabulde, Adıyaman genelinde tarımsal üretim yapan çiftçi ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar gündeme alındı.

Görüşmede, üreticilerin talepleri ve beklentileri de değerlendirilirken, tarımsal üretim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE

Kaynak: Perre Haber Ajansı