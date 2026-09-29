Bakan Göktaş, 2026 yılı Dünya Yaşlılar Günü temasının Birleşmiş Milletler tarafından 'Uzun Ömür Çağı: Daha Uzun Yaşamlar İçin Sistemleri Yeniden Düşünmek' olarak belirlendiğini hatırlatarak, artan yaşam süresinin toplumun bütün alanlarında yeni yaklaşımları gerekli kıldığını ifade etti.

YAŞLILIK POLİTİKALARI AİLE VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLE BİRLİKTE ELE ALINIYOR

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında her yıl yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını 'Yaşlılar Yılı' ilan etmesinin ardından I. Yaşlılık Şurası'nın gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Göktaş, devam eden süreçte 'Emekliler Yılı', 'Aile Yılı' ve 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında yaşlılık konusunun aile yapısı ve demografik değişimle birlikte ele alındığını kaydetti.

2025 yılında Yaşlılık Saha Araştırması kapsamında 81 ilde çalıştaylar düzenlendiğini belirten Göktaş, Nisan 2026'da ise II. Yaşlılık Şurası'nın gerçekleştirildiğini ifade etti.

107 BİN 731 YAŞLI EVDE BAKIM YARDIMINDAN YARARLANIYOR

Yaşlı bireylerin ailelerinin ve sosyal çevrelerinin yanında desteklenmesi amacıyla farklı hizmet modellerinin hayata geçirildiğini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 107 bin 731 yaşlının ailesinin yanında desteklendiğini söyledi.

Ulusal Vefa Programı ile 132 bin 880 yaşlı vatandaşın kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Göktaş, Yaşlı Destek Programı kapsamında ise 173 bin 103 yaşlı vatandaşın desteklendiğini belirtti.

Göktaş, 34 Tazelenme Üniversitesinde yaşlı bireylerin hayat boyu öğrenme imkanlarına erişiminin artırıldığını, 43 Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezinde ise yaşlıların hayatla bağlarını güçlü tutmaya yönelik hizmetler sunulduğunu kaydetti.

HUZUREVLERİNDE 30 BİNDEN FAZLA YAŞLIYA HİZMET VERİLİYOR

Bakan Göktaş, Bakanlığa bağlı 179 huzurevinde 14 bin 621, diğer kamu kuruluşlarına ait 18 huzurevinde bin 204, özel kuruluşlara ait 296 huzurevinde ise 14 bin 214 yaşlının bakım hizmetlerinden yararlandığını bildirdi.

Bu yıl içerisinde 8 yeni huzurevinin daha hizmete açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Göktaş, huzurevlerinde kalan yaşlı bireylerin sağlıklı ve aktif yaşamlarını desteklemek amacıyla Bocce etkinlikleri düzenlendiğini ifade etti.

Bugüne kadar huzurevleri arasında 8 Bocce Turnuvası gerçekleştirildiğini kaydeden Göktaş, yaşlı bireylerin sosyal ve fiziksel aktivitelerle desteklenmeye devam edildiğini söyledi.

DİJİTAL VE FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Yaşlı bireylerin teknolojiye erişiminin önemine de dikkat çeken Göktaş, bu kapsamda bin 923 yaşlı bireye dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini açıkladı.

Göktaş ayrıca 31 Dijital Bahar Odası oluşturulduğunu belirterek, yaşlıların dijital imkanlara erişimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

81 İLDE SAAT 11.00'DE EŞ ZAMANLI YÜRÜYÜŞ

Bakan Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde saat 11.00'de eş zamanlı yürüyüşler düzenleneceğini bildirdi.

Yürüyüşlerin İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda; valilikler, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirileceğini belirten Göktaş, güzergahların yaşlı bireylerin katılımını kolaylaştıracak şekilde seçileceğini söyledi.

Yürüyüş alanlarının erişilebilir, güvenli ve dinlenme imkanlarına sahip bölgelerden oluşturulacağını ifade eden Göktaş, etkinliklere her yaştan vatandaşın katılımının hedeflendiğini belirtti.

'KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKECEĞİZ'

Bakan Göktaş, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştireceğimiz yürüyüşlerle kuşaklararası dayanışmanın önemine dikkat çekeceğiz. Geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü olan yaşlılarımızın toplumsal hayata katılımlarını destekliyor, sağlıklı ve aktif yaşlanma anlayışını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER DE DÜZENLENECEK

Göktaş, 81 ilde yapılacak yürüyüşlerin yanı sıra İl Müdürlükleri tarafından yaşlı bireylerin bilgi, tecrübe ve üretimlerini görünür kılacak kuşaklararası buluşmalar düzenleneceğini de bildirdi.

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin de gerçekleştirileceğini belirten Göktaş, yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE