Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor.

Bu kapsamda hayırsever iş insanı Yakup Hanoğlu tarafından bağışlanan 105 kilogram kedi maması, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen noktalara ulaştırıldı.

Mama desteğinin tedarik ve organizasyon sürecine Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı (AGEYV) katkı sunarken, mama ve su kaplarının yerleştirilmesi ile dağıtım çalışmaları belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

20 NOKTADA MAMA VE SUYA ERİŞİM SAĞLANACAK

Çalışma kapsamında mahalle muhtarları ve yerel esnafla görüşülerek sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgeler belirlendi.

Tespit edilen 20 noktada işletmelerin ve muhtarlıkların önlerine mama ve su kapları yerleştirilerek sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu.

Esnaf ve mahalle muhtarlarının da sürece dahil edilmesiyle beslenme noktalarının düzenli olarak takip edilmesi ve sokak hayvanlarının mama ile suya erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

105 KİLOGRAM KEDİ MAMASI DAĞITILDI

Hayırsever iş insanı Yakup Hanoğlu tarafından belediyeye bağışlanan 105 kilogram kedi maması da çalışma kapsamında ihtiyaç tespit edilen bölgelere dağıtıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan beslenme noktalarına mama ve su desteğinin ulaştırılmasını sağladı.

TUTDERE: YAŞAM HAKKINI KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Tutdere, 'Adıyaman'ımızı birlikte yaşamı paylaştığımız tüm canlılar için güvenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmek sorumluluğumuz var. Sokak hayvanlarımızın mama ve suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayırseverlerimizin, esnafımızın ve muhtarlarımızın desteğiyle kentimizin 20 farklı noktasında beslenme alanları oluşturduk' dedi.

Bağışlanan mamaların da ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldığını ifade eden Tutdere, 'Bağışlanan 105 kilogram mamayı da ekiplerimiz aracılığıyla ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırdık. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak yalnızca belediyemizin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda gösterilen dayanışmayı çok kıymetli buluyoruz' ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR CANLININ SAHİPSİZ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Çalışmaların kent genelinde devam edeceğini belirten Tutdere, 'Kent genelindeki çalışmalarımızı sürdürecek, Adıyaman'da hiçbir canlının sahipsiz kalmaması için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz' dedi.

Adıyaman Belediyesi, oluşturulan beslenme noktalarının yerel esnaf ve mahalle muhtarlarının katkısıyla takip edilmesini ve sokak hayvanlarının mama ile suya düzenli erişiminin sürdürülmesini hedefliyor.

Kaynak : PERRE