Adıyaman Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında kurulan kardeş belediye ilişkileri kapsamında hayata geçirilen Tekirdağ Deprem Anı Parkı, Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak.

Çalışmaları tamamlanan parkta çocuklar, gençler ve yetişkinlerin bir arada yararlanabileceği yeşil alanlar, dinlenme bölümleri ile spor alanları oluşturuldu.

KENTE KAZANDIRILAN 27'NCİ PARK OLACAK

Tekirdağ Deprem Anı Parkı, Başkan Abdurrahman Tutdere'nin göreve başlamasının ardından Adıyaman'a kazandırılan 27'nci park olacak.

Farklı yaş gruplarının kullanımına uygun şekilde tasarlanan parkın, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin dinlenebileceği, spor yapabileceği ve bir araya gelebileceği yeni bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

3 BİN METREKARELİK YENİ YAŞAM ALANI

İki bölümden oluşan 3 bin metrekarelik parkta yeşil alanlar ve dinlenme bölümlerinin yanı sıra sosyal ve sportif donatılara da yer verildi.

Parkın 600 metrekarelik sağlık ve spor alanında basketbol ve voleybol sahaları ile açık hava fitness alanı oluşturuldu. Fiziksel aktiviteyi destekleyen sağlıklı yaşam ekipmanları da park içerisine yerleştirildi.

KARDEŞ BELEDİYE DAYANIŞMASIYLA TAMAMLANDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tamamlanan park, deprem sonrasında Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecinde kardeş belediyeler arasında oluşturulan dayanışmanın kente yansıyan çalışmalarından biri oldu.

Adıyaman Belediyesi, kardeş belediyelerden sağlanan desteklerle kentin farklı noktalarında yeni yeşil alanların oluşturulması ve sosyal yaşamın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TUTDERE: ADIYAMAN'I DAYANIŞMA VE BİRLİKTELİK RUHUYLA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kardeş belediyelerle kurulan dayanışmanın kentin yeniden imarı ve sosyal yaşam alanlarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Tutdere, 'Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırırken yalnızca binalarımızı değil, sosyal yaşam alanlarımızı da birlikte inşa ediyoruz. Kardeş belediyelerimizle kurduğumuz dayanışma sayesinde kentimize yeni parklar, yaşam alanları ve sosyal donatılar kazandırıyoruz' dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen parkın bu dayanışmanın örneklerinden biri olduğunu ifade eden Tutdere, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Cumhuriyet Mahallemize kazandırdığımız Tekirdağ Deprem Anı Parkı da bu dayanışmanın güzel bir örneği oldu. Parkımızın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE