Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 16 ilde operasyon gerçekleştirildi.

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Başsavcılık, şüphelilerin Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri ve olayın maddi gerçeğinin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri yönünde tespitlerde bulunulduğunu açıkladı.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİNİN CEZAEVİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 10'unun halen cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında 25 Eylül 2026 tarihinde 33 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 5 şüpheli daha gözaltına alınarak toplam gözaltı sayısı 38'e yükseldi.

36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 38 şüpheliden 36'sı tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 36 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin olayla bağlantıları, olası örgütsel ilişkileri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik eylemlerde bulunup bulunmadıkları araştırılıyor.

Kaynak : PERRE