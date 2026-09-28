TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilciliği Temsilcilik Kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelerek belediyelerin yapı güvenliğindeki sorumlulukları ve teknik süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAPI GÜVENLİĞİ VE TEKNİK PERSONEL KAPASİTESİ ELE ALINDI

Görüşmede belediyelerin yapı güvenliği, ruhsat ve yapı kontrol süreçlerinde yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

Şantiye şefliği ve fenni mesullük işlemlerinde görev alan mühendislerin Oda kayıtlarının ve aktif mesleki belgelerinin kontrol edilmesinin önemine dikkat çekilirken, ruhsat ve yapı kontrol birimlerinde yeterli sayıda ve ilgili uzmanlık alanlarına sahip teknik personel bulundurulması gerektiği vurgulandı.

STATİK PROJELERİN İNŞAAT MÜHENDİSLERİNCE İNCELENMESİ VURGULANDI

Görüşmede statik hesap ve taşıyıcı sistem projelerinin inşaat mühendisleri tarafından, diğer teknik projelerin ise ilgili uzmanlık alanlarına sahip meslek mensuplarınca incelenmesinin yapı güvenliği açısından zorunlu olduğu ifade edildi.

Belediyeye ait hizmet binaları, kültür merkezleri ve spor tesisleri gibi yapıların deprem güvenliğinin değerlendirilmesi, mevcut teknik kadroların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenmesi konuları da gündeme getirildi.

YENİ YATIRIMLARDA TEKNİK KADROLARIN SAHADA OLMASI İSTENDİ

Yeni yatırımlarda ihale ve sözleşmelerde öngörülen teknik kadroların sahada fiilen görev yapmasının sağlanması gerektiği belirtilirken, taşeronlaşmanın mühendislerin çalışma koşullarına etkileri de değerlendirildi.

Bölgede devam eden yatırımların genç mühendislerin deneyim kazanmasına ve istihdamına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

D-İMAR SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU

Ziyarette D-imar sisteminde yaşanan sorunlar da gündeme getirildi. İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilciliği tarafından sistemde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri dosya halinde Adıyaman Belediyesi'ne sunuldu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilciliği, ziyaret sonunda ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE