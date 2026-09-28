Hazırlanan çağrıda, Adıyaman'ın geçmişini farklı yönleriyle ele alan akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarıyla esere katkı sunmaları istendi.

Kitabın, kentin tarihsel ve kültürel belleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ADIYAMAN'IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI ELE ALINACAK

'Adıyaman Tarihi ve Kültürü' başlığıyla hazırlanacak kitapta, kentin zengin tarihi, kültürel mirası, toplumsal yapısı ve medeniyet birikimini konu alan özgün akademik çalışmalara yer verilmesi planlanıyor.

Kitap bölümü çağrısında, 'Adıyaman'ın zengin tarihini, kültürel mirasını, toplumsal yapısını ve medeniyet birikimini ele alan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Çalışmayla Adıyaman'ın geçmişine ışık tutulması ve kentin kültürel belleğinin bilimsel çalışmalar aracılığıyla geleceğe taşınması amaçlanıyor.

EDİTÖR KURULUNDA DÖRT AKADEMİSYEN YER ALIYOR

Kitabın editör kurulunda Prof. Dr. Faruk Söylemez, Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, Doç. Dr. Muhammet Nuri Tunç ve Dr. Özgür Erbulut yer alıyor.

Editör kurulu, Adıyaman'ın tarih ve kültürüne ilişkin akademik çalışmaların bir araya getirilerek kapsamlı bir eser oluşturulması için araştırmacılara bölüm gönderme çağrısında bulundu.

SON GÖNDERİ TARİHİ 20 ARALIK 2026

Kitap bölümü çağrısı kapsamında ilk gönderi tarihi 15 Eylül 2026 olarak açıklanırken, çalışmaların gönderilebileceği son tarih 20 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Kitabın yayın tarihi ise 27 Aralık 2026 olarak duyuruldu.

Akademisyen ve araştırmacıların hazırladıkları kitap bölümlerini [email protected] adresine gönderebilecekleri belirtildi.

ADIYAMAN'IN KÜLTÜREL BELLEGİ GELECEGE TAŞINACAK

Hazırlanan çalışmayla Adıyaman'ın tarihsel geçmişinden kültürel değerlerine, toplumsal yapısından medeniyet birikimine kadar geniş bir alanda akademik bilgi üretilmesi hedefleniyor.

Çağrıda, 'Adıyaman'ın geçmişini aydınlatacak, kültürel belleğini geleceğe taşıyacak çalışmalarınızla bu esere katkıda bulunmanızı dileriz' denilerek araştırmacılar kitap projesine davet edildi.

Kaynak : PERRE