Tamamlanan yol sayesinde Çakırhüyük, Besni ve Gaziantep yönünde ulaşımın daha güvenli ve rahat hale gelmesi hedefleniyor. Özellikle köy ve mezralar arasında ulaşım sağlayan vatandaşlar, dört şeritli yolun bölge açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

ÇETİN: YOLUMUZ ONLARCA KÖY VE MEZRAMIZ İÇİN ÖNEMLİ

Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, yolun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, projenin bölge ulaşımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Çetin, 'Büyük emek ve gayretlerle hayata geçirdiğimiz 5 bin metrelik dört şeritli yolumuz, onlarca köy ve mezramızın da kullandığı önemli bir güzergah. Yolumuzun tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

BAHÇELİ VE AYDIN'A TEŞEKKÜR

Başkan Çetin, yol çalışmasının hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a teşekkür etti.

Çetin, tamamlanan yolun Çakırhüyük ve çevresindeki yerleşimlerin Besni ve Gaziantep bağlantısını güçlendireceğini belirtti.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Bölge sakinlerinden bir vatandaş da yolun tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güzergahın uzun yıllardır köy ve mezralar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.

Vatandaş, 'Bu yol bizim için gerçekten çok önemliydi. Yıllardır bu güzergahı kullanan köy ve mezralarımız var. Yolun dört şeritli şekilde tamamlanması ulaşımımızı büyük ölçüde rahatlatacak. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Miktat Çetin olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin' ifadelerini kullandı.

BÖLGE ULAŞIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Tamamlanan Çakırhüyük-Besni-Gaziantep bağlantı yolunun, Çakırhüyük ve çevresindeki köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırması ve bölgedeki trafik akışını rahatlatması bekleniyor.

Kaynak : PERRE