Kahta Belediyesi tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, üniversiteyi ilk kez kazanan gençlerin eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla sürdürülen uygulamanın bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Destekten Kahta merkez ve köylerinde ikamet eden, 4 yıllık bir lisans programına yerleşen ve başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin yararlanabileceği belirtildi.

İLK 10 BİNE GİRENLERE 16 BİN TL DESTEK

Belediye tarafından açıklanan destek miktarına göre, üniversite sınavında ilk 10 bine giren öğrencilere 16 bin TL eğitim desteği sağlanacak.

Başvuru şartlarını taşıyan diğer öğrencilere ise 8 bin TL eğitim desteği verilecek.

BELEDİYE: MERKEZ-KÖY AYRIMI YOK

Kahta Belediyesi, son günlerde sosyal medyada köylerde ikamet eden öğrencilerin eğitim desteğinden yararlandırılmayacağı yönünde paylaşımlar yapıldığını belirterek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Duyuruda, 'Desteğimizde merkez-köy ayrımı yoktur' ifadelerine yer verildi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kahta'nın köyleri dahil olmak üzere ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve gerekli şartları sağlayan tüm öğrencilerin eğitim desteğinden yararlanabileceği vurgulandı.

'KÖYÜNDE YAŞAYAN GENCİMİZ DE BİZİM EVLADIMIZDIR'

Belediye açıklamasında, gençlerin eğitimi üzerinden yanlış algı oluşturulmasının doğru bulunmadığı belirtilerek vatandaşlardan yalnızca Kahta Belediyesi'nin resmi açıklamalarına itibar etmeleri istendi.

Açıklamada, 'Çünkü Kahta'nın merkezinde yaşayan gencimiz de köyünde yaşayan gencimiz de bizim evladımızdır' denildi.

Kahta Belediyesi, gençlerin hayallerine ulaşmasına, ailelerin eğitim yükünün hafifletilmesine ve ilçenin geleceğinin eğitimle güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE